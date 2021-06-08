Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу"

В 40 лет нужно купить маленькое черное платье / Instagram

Если вы перешли черту в 40 лет, то у вас, скорее всего, уже сформировался свой собственный стиль, и у вас есть какие-то правила, которые вы себе не позволяете нарушать. Это здорово, потому что у вас должен быть свой уникальный образ, и чувство стиля.

Конечно, в этом возрасте сложно в чем-то вас убедить и заставить изменить восприятие красивого, но есть несколько советов по стилю, к которым вы просто обязаны прислушаться, если хотите после 40 лет выглядеть потрясающе. Это своего рода маркеры, которые подскажут вам, правильно ли вы одеваетесь.

Нет ничего хуже, чем сорокалетняя женщина, которая пытается изо всех сил выглядеть, как 20-летняя девушка. Всему свое время, и каждая вещь привлекательна тогда, когда она уместна и гармонично сочетается с вашей внешностью.

Не бойтесь возраста, бойтесь стереотипов о том, что в 40 лет все заканчивается. Нет, в этот период все только начинается, главное – принять себя, полюбить свое тело, и стильно одеваться – так, как этого требует возраст.

Как правильно одеваться женщине после 40 лет

Научитесь принимать разные вещи

Женский костюм-двойка, с одной стороны, очень удобен – можно быстро создать стильным образ. С другой стороны, такой костюм работает против вас, если вам уже за 40 – он банально заставляет вас выглядеть старше. Поэтому, чтобы не превратиться в каргу, научитесь сочетать блузки и свитера с юбками или брюками.

Юбка с блузкой и блейзером лучше, чем костюм-двойка / Instagram

Избегайте дешевых тканей

Конечно, есть большой соблазн обновить свой гардероб на распродаже, но в погоне за модными вещичками можно потерять свой стиль и выглядеть непонятно и безвкусно.

Читайте такжеХудшие аксессуары для женщин после 40 летЛучше купите одну хорошую юбку и платье, чем три или пять таких, в которых вы будете чувствовать себя "дешево" и некомфортно.

Уравновесьте пропорции

Если вы начнете чередовать верх и низ, то убедитесь в том, что вы правильно сбалансировали свой гардероб. Струящаяся блуза отлично смотрится с облегающей юбкой типа карандаш, но в сочетании с широкими свободными брюками она выглядит неаккуратно.

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Попрощайтесь навсегда с мини-юбками и шортами

Даже если в 40 лет у вас самые лучшие ноги в мире, вы все равно должны выбросить со своих шкафов чрезвычайно короткие платья, юбки и шорты. Никто не призывает вас носить макси, но вы должны стать для окружающих женщиной-загадкой – от этого и отталкивайтесь.

Рваные джинсы после 40 лет старят

Этот тот случай, когда одежда способна добавить лишних лет – кажется, что вы застряли в прошлом, и никак не отпустите свою молодость. Небольшая дырочка на джинсах погоду не делает, но если вы решите выйти в люди в джинсах, которые полностью усыпаны дырками, то стильно вы точно выглядеть не будете.

Рваные джинсы после 40 лет лучше не носить / Instagram

Пришло время купить маленькое черное платье

Никакие украшения не спасут вас так в любой ситуации, как удачное маленькое черное платье. А поскольку это такой нейтральный оттенок, вы сможете стилизовать его по-разному и с помощью множества ярких аксессуаров – и каждый раз вы будете выглядеть оригинально и эффектно.

Обновите нижнее белье

После 40 лет ваш ящик для нижнего белья должен обновляться регулярно, ведь именно от нижнего белья зависит то, как выглядят на вас другие вещи. Все начинается с нижнего белья, и оно должно быть безупречным!

Как одеваться женщине после 40 лет – еще советы по стилю:

Забудьте о шлепках и шпильках.

Ориентируйтесь на темные джинсы.

Избегайте футболок с логотипами.

Вложитесь в красивую верхнюю одежду.