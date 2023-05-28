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Как правильно обращаться к женщинам: "пАні" или "панІ" - Авраменко удивил ответом

Алина Дембицкая
28 мая 2023, 23:21 обновлено 28 мая, 23:23
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Александр Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила правильно.
Авраменко
Александр Авраменко / коллаж: Главред, фото: скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку обращению к людям на официальных мероприятиях.

"Все мы слышали как говорят: "Шановні пАні та панове", а иногда слышим и такой вариант: "Шановні панІ та панове". Как же правильно подчеркивать, когда обращаемся к женщинам во множественном числе? "ПАні" или "панІ?", - спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, слово "пані" неотменяемое, поэтому обращение "пАні" во множественном числе – нормативное. Впрочем, некоторые языковеды советуют делать ударение на втором слоге - "панІ". Авраменко рассказал, что именно ударение на "і" поможет избежать неоднозначности.

"Вот действительно, когда говорят "пАні та панове", то может сложиться впечатление, что обращаются к одной даме и всем мужчинам, а остальные женщины могут не слушать и вообще выйти из зала. Кстати, авторитетный словарь Бориса Гринченко подает существительное "пані" с двойным ударением: и "пАні", и "панІ". Итак, подчеркивайте так, как вам нравится. Но знайте, что обращение "панІ" во множественном числе имеет право на жизнь", - рассказал Авраменко.

"В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - сказал выдающийся украинский учитель.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал, как правильно признаваться в чувствах:

Смотрите больше интересных уроков от Авраменко:

украинский язык Александр Авраменко
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