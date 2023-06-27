Как правильно носить оверсайз футболку: трендовые идеи 2023

На первый взгляд кажется, что футболка - это очень просто. На самом деле простая вещь может быть очень стильной.

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Как носить футболку оверсайз с джинсами? Базовый лук с белой футболкой оверсайз, джинсами и жакетом / На фото - фешн блогер Алина Френдий. Фото Instagram

Женские футболки оверсайз впервые стали популярны в 1990-х годах. Тогда это было модно среди городской молодежи. Молодые люди носили футболки оверсайз с мешковатыми джинсами и кроссовками, чтобы выглядеть круто.

Теперь, однако, футболка оверсайз значительно изменилась. Это не просто то, что люди носят в темных переулках и рядом с городскими баскетбольными площадками. Это добросовестное заявление моды.

С учетом сказанного, существует что-то вроде искусства носить футболку большого размера. Если вы просто носите одежду большого размера, не думая о том, как вы скомбинируете весь наряд, у вас будут проблемы.

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К счастью, мы здесь, чтобы помочь понять, как должны сидеть оверсайз футболки. В нем мы объясняем, как носить футболки оверсайз и при этом отлично выглядеть.

Как правило, при выборе футболки оверсайз берите на два размера больше, чем ваш обычный размер. Он должен свободно облегать плечи и скрывать часть руки (если у вас длинные рукава).

Что такое оверсайз-футболка?

Тип футболки оверсайз, которую вы наденете, будет зависеть от случая. Если вы планируете носить ее вне дома, то лучшие футболки оверсайз — однотонные. Они имеют полуформальный вид и, как правило, хорошо сочетаются с другими модными вещами. То же самое касается и традиционной белой футболки оверсайз. Они тоже отлично смотрятся на улице, особенно в летние месяцы.

Конечно, если вы ищете что-то, в чем можно бездельничать по дому, то вам нужно что-то менее формальное. Подойдет обычная футболка оверсайз с рисунком.

Есть миллион способов стилизовать футболку оверсайз / Instagram/shoppingbymary

Луки с футболкой оверсайз

Итак, без лишних слов, давайте взглянем на некоторые способы, которыми вы можете стилизовать рубашки оверсайз.

Выбирайте спортивный образ

Если вы хотите носить футболку оверсайз для занятий спортом дома, у вас есть множество вариантов. Самое популярное сочетание — топ оверсайз с узкими леггинсами. Это дает вам свободу движений, а также помогает вам чувствовать себя расслабленным.

Что можно надеть поверх футболки Оверсайз

Еще одна идея — превратить футболку большого размера в мини-юбку. Сделать это можно, надев поверх нее кожаную куртку. Жакет должен стягивать талию, позволяя остальной части футболки элегантно струиться ниже. Надевайте колготки и завершайте образ каблуками для максимального эффекта.

Носить с узкими джинсами

Еще одна отличная идея — комбинировать футболки оверсайз с узкими джинсами. Тонкие джинсовые штанины, сандалии с ремешками и мешковатая футболка хорошо сочетаются друг с другом.

Если вы хотите сделать наряд немного более элегантным, соедините его с белыми кроссовками и добавьте пояс вокруг талии.

Полностью белая

Другой вариант — полностью белая футболка. Чистый белый — отличный вариант для тех, у кого более темная кожа, поскольку он создает красивый контраст. Добавьте черные или бледно-голубые джинсы (основной элемент гардероба) — все, что вам нужно, чтобы завершить образ.

Алина Френдий и ее образ в футболке оверсайз/Instagram/alinafrendiy

Брюки в полоску

Футболки оверсайз также хорошо сочетаются с полосатыми брюками. Сочетание черного и медного хорошо работает и помогает придать образу завершенный, отполированный вид.

Завяжите ее вокруг талии

Если вы не большой поклонник мешковатой одежды, но все же хотите быть в теме, вы можете стилизовать футболку оверсайз, повязав ее узлом на талии. Таким образом, вы можете сделать классическую рубашку приталенной.

Для этого возьмите низ футболки и скатайте материал до уровня талии, затем завяжите его простым бантом спереди. (У вас должно быть много дополнительной ткани, если футболка достаточно велика). Тогда просто наденьте синие джинсы или, что еще лучше, брюки в корейском стиле, сумочку и сандалии.

Перейти на полусборку

Футболки оверсайз с драпировкой ниже талии могут хорошо выглядеть. Но если вы хотите добавить немного асимметрии в свой стиль, вы можете выбрать полусборку. Затем наденьте джинсовую куртку, очки и туфли на каблуках для свидания.

Заправьте ее полностью

В качестве альтернативы вы можете полностью заправить футболку в брюки, позволяя ей немного свисать вокруг талии, создавая грибовидный силуэт. Попробуйте этот стиль с традиционными французскими или итальянскими туфлями-лодочками, синими джинсами и белым поясом посередине, чтобы придать вам больше формы.

Таня Парфильева в футболке оверсайз и кожаных брюках / Instagram/parfilyeva

Сочетайте с каблуками

Высокие каблуки и голые ноги прекрасно дополняют шикарный мешковатый топ. Дополнительный рост увеличивает длину вашего силуэта, помогая сделать весь наряд более сбалансированным, а голые ноги делают ансамбль идеальным для летней жары. Это идеальная установка для барбекю, прогулок по городу или даже походов по магазинам.

Голые ноги и оверсайз - очень урбанистично / Instagram/ivicaimajica

Без рукавов

Если вы хотите показать свои руки и в то же время оставаться крутым, ходить без рукавов — отличная идея. Кроме того, если вы все сделаете правильно, это тоже будет выглядеть довольно формально.

Выберите любую простую футболку большого размера без рукавов и убедитесь, что она свисает ниже талии. Затем наденьте брюки длиной три четверти и дополнительный ремень посередине. Добавьте классические босоножки на платформе и клатч, чтобы завершить образ.

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