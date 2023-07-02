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Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
2 июля 2023, 17:02 обновлено 2 июля, 17:02
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Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.
Авраменко
Как правильно назвать на украинским "пододеяльник"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарный запас граждан новыми благозвучными словами.

"Часто слышу, как легкий чехол, который надевают на одеяло, называют суржиковым "підодіяльник". Запомните, не "підодіяльник", а "підковдра", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ
"Пододеяльник" на украинском будет "підковдра" / скриншот

Также языковед напомнил названия других видов постельного белья. В частности, чехол из ткани, который надевают на подушку, называется "наволока" или "наволочка". А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины, называют "напірником".

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"Запомните, не "простинь", а "простирало" или "простирадло". Кстати, не "пОдушка", а "подУшка". А вот у слова "постіль" двойное ударение: можно сказать и "пОстіль", и "постІль", - пояснил известный учитель Украины.

Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ
Слово "постель" имеет двойной ударение / скриншот

В заключение Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

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