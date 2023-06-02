Как правильно накладывать огурцы на глаза: результат удивит любого

Главред расскажет, сколько надо лежать с огурцами на лице, чтобы увидеть ошеломительный результат.

https://news.glavred.info/kak-pravilno-nakladyvat-ogurcy-na-glaza-rezultat-udivit-lyubogo-10475056.html Ссылка скопирована

Как правильно накладывать огурцы на глаза / коллаж: Главред, фото: instagram scrapyana/vysotskaya_mari

Огурцы на глазах - давно известная практика, которая стала главным образом ухода за собой. Мы расскажем, сколько надо лежать с огурцами на лице и как правильно это делать.

Для чего кладут огурцы под глаза - суть средства

Огурец на большое количество процентов состоит из воды, витамина С и витамина К. Все эти компоненты способны глубинно увлажнить кожу. Помимо прочего, кольца огурца также могут охлаждать и осветлять темные круги вокруг глаз, а также бороться с отеками.

Помимо прочего, в некоторых случаях мякоть огурца способна осветлить и кожу вокруг глаз.

Как правильно накладывать огурцы на глаза - советы по уходу

Кольца огурца лучше всего борются с отеками под глазами, именно по этой причине лучше всего пользоваться этим способом после пробуждения, в утренние часы.

Ломтики огурца, а лучше - кружочки, необходимо положить на закрытые веки и следить, чтобы они плотно прилегали к коже.

Сколько нужно лежать с огурцами на глазах - в ожидании результата

Срок держания огурца на глазах довольно разная. Все зависит, в частности, от толщины ломтика и влажности огурца, который вы приготовили. Кто-то утверждает, что лежит с таким компрессом около 20 минут, а кому-то достаточно 5 минут. Главное - чтобы огурец не засыхал на глазах.

Смотрите видео о том, как следить за кожей лица:

Также вам может быть интересно: