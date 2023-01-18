Как правильно надо есть чеснок: простые советы, которые многие забывают

Если вы регулярно едите чеснок, норма в день должна составлять приблизительно от половины до одного зубчика. Ни в коем случае нельзя его переедать.

Регулярное употребление чеснока приводит к снижению уровня вредных бактерий в организме / ua.depositphotos.com

На кухне многих из нас есть чеснок. Часто его добавляют как приправу, чтобы придать особый вкус и аромат блюдам. Чеснок обладает множеством полезных свойств и убивает вредные бактерии. Чтобы знать, как правильно есть чеснок, следует придерживаться простых советов.

Кому категорически нельзя есть чеснок

Обычно чеснок называют природным антибиотиком из-за того, что в нем есть вещество аллицин. Оно может уничтожать различные патогенные организмы. Существуют и споры по поводу того, чем полезен или вреден чеснок.

Негативной стороной употребления чеснока может стать появление изжоги, газов, специфического запаха тела, пота и полости рта. Влияние чеснока на желудок и кишечник отрицательное для людей, у которых язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит и другие проблемы со здоровьем. Им лучше категорически воздержаться от употребления чеснока.

Как есть чеснок

Людям, у которых нет противопоказаний к употреблению чеснока, для снижения вероятности раздражения желудка перед приемом в пищу советуют удалить проросток.

Чеснок советуют нарезать мелкими кусочками и дать ему постоять не меньше 5 минут. После этого следует добавлять чеснок в блюдо или можно съесть его сырым. Также не рекомендуют долго готовить чеснок, иначе он утратит свои вкусовые качества. Можно добавлять его максимум за 10 минут до завершения приготовления блюда.

Чеснок нельзя есть на голодный желудок. Его всегда надо употреблять в пищу с какими-либо другими продуктами – к примеру, с картошкой или хлебом.

Что нельзя есть с чесноком

В сочетании с некоторыми продуктами чеснок лучше не есть. К примеру, со свежими помидорами чеснок может вызвать метеоризм и изжогу.

Кроме того, не советуют запивать чеснок или блюда с чесноком молоком – может произойти расстройство желудка.

Также чеснок не рекомендуется есть с фруктами, чтобы избежать брожения в желудке.

Почему нельзя есть чеснок на ночь

Когда говорят, что чеснок нельзя есть на ночь, речь идет о том, что его не следует кушать прямо перед сном. Организм должен отдыхать и не расходовать свою энергию на переваривание пищи. К тому же чеснок может слишком взбодрить организм перед сном.

На ужин можно съесть 1-2 зубчика чеснока. Спустя 2-3 часа можно отправляться отдыхать.

Как правильно есть чеснок каждый день

В день можно съесть или половину или один зубчик чеснока. В таком количестве продукта примерно 3-6 тыс. мкг аллицина – вещества с бактерицидным эффектом.

Нельзя забывать – передозировка чеснока может вызвать негативные реакции в организме.