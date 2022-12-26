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Как правильно приготовить самый вкусный растворимый кофе

26 декабря 2022, 04:00
Растворимый кофе с молоком, которое нужно заранее подогреть, улучшит вкусовые качества вашего напитка и поможет избавиться от его приторности.
кофе
Кофе растворимый заливать нужно водой 80-90 градусов по Цельсию, но не кипятком / УНИАН

Кофе растворимый, в отличие от молотого кофе, не обладает богатым и разнообразным оттенком вкусов. Однако многие из нас, спеша по утрам на работу, или же в поисках напитка, чтобы взбодриться, пьют растворимый кофейный напиток. Молотый кофе, безусловно, считается более полезным, но иногда можно отдать предпочтение растворимому и вкусно его приготовить.

Чем отличается растворимый кофе от обычного

Молотый кофе считается полностью природным напитком

Делать молотый кофе обычно начинают с того, что собирают ягоды, обрабатывают их и сушат. Далее идет обжарка и купажирование. На финальном этапе происходит перемалывание зерен, их упаковка в вакуумные пакеты, банки из жести. В общем, в молотом кофе – только заранее обжаренные измельченные зерна. Максимум, что могут добавить – ароматизаторы, которые были получены во время переработки растений и плодов. Поэтому молотый кофе считается полностью натуральным продуктом.

Растворимый кофе считается искусственно созданным

В кофе растворимом в большинстве случаев робуста из разных стран, а вот арабика используется гораздо реже. В робусте больше кофеина и высокий уровень экстрактивности, что приводит к хорошей растворимости крупиц кофе.

На первом этапе обработка растворимого и молотого кофе происходит одинаково, зерна подвергают жарке и помолке.

А вот потом все уже отличается – частицы кофе заваривают, а из получившегося состава убирают влагу. Может использоваться спред-драй, когда жидкость выпаривается, а экстракт распыляется и превращается в порошок. Есть и другой способ – фриз-драй, который предполагает замораживание и подачу экстракта в сублиматоры, на которые налипают крупинки. В итоге получается кофе мелкими гранулами.

Сублимацию называют самой лучшей технологией для того, чтобы кофе получился высокого качества. Здесь между процессами обжарки и заваривания собираются масла, которые добавляются в гранулы перед тем, как происходит фасовка. Именно по этой причине в брендовых купажах можно уловить насыщенный аромат.

Бывает и такой кофе – молотый в растворимом, это когда внутрь сублимированных гранул добавляют микрочастицы жареного, уже помолотого зерна.

Аромат и вкус растворимого кофе, в отличие от натурального, менее выражен из-за специфики производства, заключающейся в том, что получение кофейных гранул делается искусственно.

Что полезнее – натуральный или растворимый кофе

Хорошо известно, что как в помолотом, так и в растворимом кофе есть полезные вещества. Однако в помолотом кофе их намного больше.

В частности, в молотом кофе больше липидных кислот, калия и магния. Он содержит больше 300 микроэлементов и витамина РР.

Впрочем, считается, что в растворимом кофе в два раза меньше кафестола, который выделяется в большом количества при варке кофе в турке. Чтобы избежать появления этого вредного вещества, кофе лучше процеживать через фильтр или же готовить эспрессо в кофейной машине.

Как правильно заливать растворимый кофе

Заваривать растворимый кофе кипятком не советуют, поскольку в таком случае искусственные ароматизаторы делают вкус напитка приторным. Нужна горячая вода 80-90 градусов по Цельсию.

Чтобы максимально раскрыть аромат растворимого кофе, насыпьте в чашку порошок (1-2 ложки) и добавьте сахар по вкусу. Порошок с сахаром следует залить одной столовой ложкой горячей воды и размешать смесь в чашке так, чтобы она растворилась. И только после этого нужно заливать оставшуюся часть горячей воды. Но не кипятка.

Любите пить кофе с молоком – подогрейте сначала молоко. Горячее молоко обладает мягким вкусом и усилить вкусовые качества растворимого кофе.

Советуют как можно меньше пить растворимый кофе. Молотый зерновой кофе, в котором гораздо больше свойств, можно тоже заваривать в чашке.

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