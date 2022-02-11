Как правильно хранить вещи: 5 лайфхаков, которые сэкономят вам место в доме

Эти хитрости помогли уже многим.
Нехватка места в доме - одна из самых больших проблем, но благодаря изобретательным пользователям Сети, подобные вопросы легко можно решить.
На портале Reddit часто делятся полезными советами по обустройству дома и хранения вещей.
Если соединить вешалки с помощью ключей от алюминиевых банок, вещи будут занимать намного меньше места в шкафу.
Разрежьте втулку от туалетной бумаги и используйте ее для хранения упаковочной бумаги или же обоев. Благодаря этому рулоны не будут разматываться и вам не придётся портить бумагу скотчем.
Бытовую химию мы обычно храним под ванной, но такой способ не только более практичный, но и удобный.
При хранении пустых банок и бутылок прикрепите к ним крышки резинкой или скотчем. Таким образом можно избежать неприятного запаха при длительном хранении и вы не будете тратить время на поиск крышки нужного размера.
Двойная польза: паста занимает меньше места, чем когда лежит на раковине, а с зажимом выдавливать её становится проще.
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