Как правильно хранить вещи: 5 лайфхаков, которые сэкономят вам место в доме

Как правильно и проще хранить вещи / Reddit

Нехватка места в доме - одна из самых больших проблем, но благодаря изобретательным пользователям Сети, подобные вопросы легко можно решить.

На портале Reddit часто делятся полезными советами по обустройству дома и хранения вещей.

Если соединить вешалки с помощью ключей от алюминиевых банок, вещи будут занимать намного меньше места в шкафу.

Как хранить вещи в шкафу / Reddit

Разрежьте втулку от туалетной бумаги и используйте ее для хранения упаковочной бумаги или же обоев. Благодаря этому рулоны не будут разматываться и вам не придётся портить бумагу скотчем.

Как хранить обои или упаковочную бумагу / Reddit

Бытовую химию мы обычно храним под ванной, но такой способ не только более практичный, но и удобный.

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Как хранить бытовую химию / Reddit

При хранении пустых банок и бутылок прикрепите к ним крышки резинкой или скотчем. Таким образом можно избежать неприятного запаха при длительном хранении и вы не будете тратить время на поиск крышки нужного размера.

Как хранить пустые банки и бутылки / Reddit

Двойная польза: паста занимает меньше места, чем когда лежит на раковине, а с зажимом выдавливать её становится проще.

Как хранить зубную пасту / Reddit

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