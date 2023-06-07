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Как правильно говорить – "мешканці" или "жителі": Авраменко объяснил дилемму

Алёна Воронина
7 июня 2023, 06:50
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Языковед объяснил правильное применение двух слов, которые могут вызвать путаницу в речи.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно говорить – "мешканці" или "жителі"/ скрін

Часто может возникнуть вопрос – как же правильно назвать людей, живущих в определенном городе или определенном доме. Обычно для этого используют два термина – "мешканці" и "жителі". Но в каких случаях можно применять каждое из этих слов?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно использовать эти слова.

"Эти слова – синонимы. Словари позволяют ими обозначать и тех, кто живет в каком-то городе, и тех, кто живет в каком-то доме или квартире. Можно сказать и "мешканець" и "житель" Полтавы. Так же и "мешканці" и "жителі" высотных домов", – отметил языковед.

Однако он обратил внимание, что каждое из этих слов имеет свои оттенки.

"Поэтому для тех, кто заботится о высокой культуре своей речи, хочу дать такой совет. С населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". Например, "жители Львова", "жители Чехии". А с жильем лучше использовать заимствованное из польского языка слово "мешканець". Например, "мешканці багатоквартирних будинків", – пояснил Авраменко.

Кроме этого, языковед напомнил, что "мешканцями" также называют животных, населяющих определенную местность, например, "лісові мешканці" або "мешканці підводного царства".

Смотрите видео с объяснением Авраменко о том, как правильно употреблять слова "мешканці" и "жителі":

Раньше языковед Авраменко объяснил, что означает слово "кшталт". Из-за необычного звучания и не достаточно понятного значения многие украинцы избегают этого слова.

Также ранее Авраменко пояснил, как правильно называть один из самых ярких цветов – "оранжевий" или "помаранчевий", и можно ли назвать этот цвет как-то по-другому.

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