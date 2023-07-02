Как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина": языковед объяснил разницу

Оказывается, одно из этих слов можно употреблять не всегда. Часто оно является нежелательным.

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Как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина"/ скрін

Часто в украинском языке на обозначение лиц мужского пола употребляют не только слово "чоловік", но и "мужчина". Но многие не догадываются, что хоть это и синонимы, одно из этих слов ограничено в использовании.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал как правильно называть лицо мужского пола – "чоловік" или "мужчина".

"Максим Рыльский учил нас такой мудрости: "Не бійтесь заглядати у словник: то пишний яр, а не сумне провалля…". Что ж, заглянем в "пишний яр". Разворачиваем словарь и читаем: "чоловік" – это лицо мужского пола. "Мужчина" – то же самое, что и "чоловік". Итак, какой вывод – оба слова можно использовать для обозначения лиц мужского пола, верно?", – объяснил языковед.

Однако всё не так однозначно, подчеркнул он. Ведь использование слова "мужчина" всё-таки ограничено.

"Вот если внимательно присмотреться, то возле слова "мужчина" вы увидите маркировку "разг." и "редко". Это означает, что слово "мужчина" разговорное и редко употребляемое, а значит нежелательное", – отметил Авраменко.

Языковед сделал такой вывод: употребить слово "мужчина" не грех, но лучше лицо мужского пола назвать "чоловіком".

"Кстати, именно "чоловіки", а не "мужчини", живут в поговорках. Например, "Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде", – сказал он.

Смотрите видео с объяснением Авраменко – как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина":

Ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать на украинском "солнцепёк". Часто возникает дилемма, как правильно назвать на украинском незатененное освещенное солнцем место. Российскому "солнцепёку" соответствует два мелодичных украинских слова.

Напомним, ранее Авраменко объяснил, с какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам. Также часто украинцы путаются, когда именно стоит писать "вы" с большой буквы. На самом деле есть четкие правила, которым стоит следовать.

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