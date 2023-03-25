Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведения

"Почему хочется редиски?"- вопрос, если подумать хорошенько, не такой простой как кажется. Главред решил детально рассказать об этом овоще читателям.

Редис (редиска) / коллаж фото УНИАН

Вряд ли в сезон созревания овощей найдется какая-нибудь кухня или кладовая, в которой не было бы редиса (в просторечии ‒ редиска). Ниже мы попытаемся рассказать, говоря условно, почему хочется редиски человеку.

Как правильно есть редис

Как говорят диетологи, редис — овощ, который мало того, что имеет особый и ни с чем не сравнимый вкус, который прекрасно сочетается со многими другими продуктами. И одинаково хорош и в сыром, и в обработанном виде. Причем его легко объединять с:

другими овощами;

белками — мясом, птицей, рыбой, яйцами, сырами;

продуктами, в которых много сложных углеводов — гречка, киноа.

Далее, кулинары советуют, что для салатов с редиской лучше использовать сметану средней жирности (10-15%). Ведь она уменьшит раздражающее воздействие, который редис оказывает на слизистую оболочку желудка. И тем самым мы плавно переходим к другой теме, которая касается этого овоща.

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Редиска польза и вред

Как говорят специалисты, если человек добавить в свой рацион редис, то снизит риск возникновения авитаминоза. Дело в том, что этот овощ очень богат на витамины и важные микро- и макроэлементы. К примеру:

витамины группы В — улучшают работу кишечника, поддерживают эмоциональное здоровье;

витамин РР — снижает риск развития сахарного диабета, гипертонии, а также улучшает работу поджелудочной железы и печени;

калий — поддерживает водный баланс, улучшает баланс кровяного давления, а также нормализует уровень сахара в крови.

фосфор — помогает производить энергию. Маски для лица с добавлением сока свежего редиса увлажняют и очищают кожу;

железо — нормализует состав крови, помогает правильно синтезировать ДНК и красные кровяные тельца.

Редиска / коллаж фото УНИАН

Редиска польза для женщин

Диетологи говорят, что дамам редиска полезна из-за высокого содержания фолиевой кислоты, которая, во-первых, поддерживает гормональный фон, во-вторых, придает коже здоровый вид, в-третих, помогает сохранить общий вид лица.

Есть мнение, что редиску полезно есть беременным ‒ в некоторых случает она помогает бороться с токсикозом. Вышеупомянутая фолиевая кислота может помочь не допустить аномалий у плода внутри утробы. Ну а кальций необходим и дитю, и маме ‒ когда формируется скелетная ткань и зубы.

Ну и ‒ весенние салаты из редиса очень богаты на калий и на серу, а потому могут защитить от выпадения волос, а ‒ в отдельных случаях ‒ даже помогут в лечении перхоти.

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