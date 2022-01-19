Как правильно есть и хранить сыр - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Сыр — отличный способ укрепить зубы и утолить голод. Об этом известный врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала в комментарии "РИА Новости".

По словам врача, в ста граммах пармезана около 35 граммов белка, а в гауде — 23 грамма. Для сравнения: в твороге белка в два раза меньше — 10-13 граммов, и даже в говядине и баранине — 18-20 граммов на сто граммов продукта.

"Белок — основной "строительный" материал для организма. Первые признаки его нехватки — отеки на лице и отеки ног, частые простуды, слабость и утомляемость. Если не обращать внимание на эти "звоночки", последствия могут быть более серьезными. В сутки взрослому, чья физическая активность не очень высокая, по данным ВОЗ, требуется 45-55 граммов белка, поэтому полезно включать сыр в рацион", — говорит Разумовская.

Диетолог утверждает, что обычно полутвердые или твердые сыры хранятся в холодильнике около двух недель (если они упакованы), но есть сорта, которые лежат до четырех месяцев — гауда, голландский, масдам, российский. Срок "жизни" пармезана — до полугода.

Мягкие сыры, к примеру, камамбер, говорит диетолог, нужно съедать как можно быстрее — за семь-десять суток. Но с этим можно справиться, по словам Разумовской, если поместить сыр в морозилку (и таким образом хранить продукт сроком до трех месяцев).

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