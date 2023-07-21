Как правильно чистить помидор: способы упростят жизнь и спасут здоровье

Главред расскажет, зачем снимать кожицу с помидора и почему это важно сделать перед его употреблением.

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Как правильно чистить помидор / коллаж: Главред, фото: скриншот

Чистить помидоры привыкли не все, однако и мало кто знает, что делать это практически необходимо, если вы выращиваете помидоры не самостоятельно. Мы расскажем, Как правильно чистить помидор быстро и легко.

Зачем снимать кожицу с помидора - почему это важно

Практически все знают, что в современном мире овощи и фрукты для лучше урожайности удобряют химическими средствами, не все из них полностью безопасны для здоровья. В случае с помидорами, как и с огурцами, баклажанами и кабачками. большинство нитратов собирается и накапливается в кожуре и плодоножке. В том случае, если вы удалите плодоножку - плод уже будет обезврежен на 70%, а если хотите подстраховаться еще больше - не будет лишним очистить помидоры от кожуры.

Как снять кожуру с помидора с помощью кипятка

Самый простой и распространенный способ очистить помидор использовать кипяток. Для этого необходимо сделать на помидорах крестовые надрезы и залить их кипятком. Однако важно не оставлять помидоры в кипятке больше, чем на 15 секунд. В таком случае они могут стать мягкими. Спустя прошедшее время помидоры нужно достать из кипятка шумовкой и очистить, потянув за шкурку. Однако почистить плод можно и не использовав при этом кипяток. Как - расскажем далее.

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Как снять шкурку с помидор без кипятка

Для того, чтобы не использовать кипяток в очистке помидоров, понадобится использовать микроволновку.

На плодах томатов сделайте надрезы крестообразной формы и отправьте их в микроволновую печь на 30 секунд при мощности в 700 Вт. Затем помидоры необходимо окунуть в холодную воду и подождать пока остынут. После этого почистить плоды будет гораздо проще.

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