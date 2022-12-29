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Как правильно чистить мандарины: самый простой способ, о котором мало кто знает

29 декабря 2022, 01:35
Цитрусовые являются неотъемлемой частью праздничного стола, но не все знают, как быстро почистить мандарин, чтобы и руки не испачкать, и плод не испортить.
Мандарины
Как правильно чистить мандарины/ pixabay.com, 1zoom.ru

Мандарины занимают важное место как в праздничном новогодне-рождественском меню, так и в повседневной жизни многих людей. Некоторые так любят эти цитрусовые, что без них не представляют себе зимних праздников. Однако не все знают, как правильно чистить мандарины.

Мы привыкли чистить этот цитрусовый, скажем так, хаотично – просто отламывая по частям кожуру. Но таким образом делать это дольше. Также можно испачкать руки соком. А это уже внесет свой неприятный след и сделает употребление цитрусового не очень удобным. Особенно если вы сидите за праздничным столом с гостями, и бежать в ванную мыть руки не очень удобно.

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться способом чистки мандарин, который считается "правильным". Таким образом вы не испортите целостность мандаринки и сохраните чистыми ваши руки. А употреблять мандарин станет намного удобнее.

Хитрость заключается в том, что сначала нужно снять пальцами нижнюю и верхнюю (где была плодоножка) частички кожуры мандарина. Далее возьмите кухонный нож и вертикально разрежьте плод сбоку.

После этого вам останется лишь "развернуть" плод таким образом, чтобы дольки мандарина оказались открытыми и прикрепленными к узкой полосе кожуры.

Употреблять мандарин таким образом будет намного удобнее, а на праздничном столе будет оставаться меньше "мусора".

Ранее Главред рассказывал, почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов. Обычно кожура от мандаринов сразу попадают в мусорку. Хотя ее можно с пользой применить дома.

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