Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилемму

На самом деле похожие по значению слова могут иметь разное применение в зависимости от ситуации.

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Как правильно говорить – "будь ласка" или "прОшу"/ скрін

После того, как мы слышим от кого-то благодарность, например, за сделанное нами доброе дело, нам хочется что-то на это ответить. И тут может возникнуть дилемма: а как же правильно сказать – "будь ласка" или "прОшу"? Какой из этих вариантов будет более подходящий к ситуации?

Ответ на этот вопрос дал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке. Он объяснил значение этих двух слов и то, в каких случаях лучше применять каждое из них.

Языковед пояснил, что "прОшу" – это такая же этикетная форма, как и пожалуйста. Поэтому их можно использовать в речи как синонимы.

Однако каждое из этих слов имеет свой оттенок, и это всё-таки влияет на то, когда лучше применять каждое из них.

"ПрОшу" – это этикетная формула, то же самое, что и "будь ласка". Кстати, словом "прОшу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прОшу" звучит скромнее, чем "будь ласка", – отмечает языковед.

Также он напомнил, что "будь ласка" пишется отдельно, и отметил, что неправильное написание этого словосочетания является очень распространенной ныне ошибкой.

Кроме этого, Авраменко пояснил, что не стоит путать слово "прОшу" со словом "прошУ", Ведь с изменением ударения меняется также значение.

"Слова "прОшу" и "прошУ" – не одно и то же. "ПрошУ" употребляем тогда, когда выражаем просьбу, побуждаем к действию. Например, "прошУ говорити тихіше", "прошУ читати", – объяснил языковед.

Смотрите видео о том, как языковед Авраменко объяснил употребление слов "будь ласка" и "прОшу":

Ранее Авраменко рассказал, почему мы неправильно называем кофе и как сказать правильно – "еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ". В разных названиях кофейных напитков очень легко допустить ошибки.

Также ранее языковед объяснил, как правильно говорить – "заварити каву" или "зварити каву". Оказывается, со словом "кава" можно употреблять оба глагола, но стоит знать случаи, когда правильно будет применить каждый из них.

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