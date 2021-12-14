Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста / ua.depositphotos.com

Есть определенный перечень самых опасных поз для сна. Об этом сообщает эксперт и специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин, сообщает портал URA.

По его словам, опаснее всего спать на боку или на спине с подушкой под головой. Такая поза провоцирует перекос таза и сколиоз, а также опасна изменением прикуса и способствует стачиванию зубов.

"Самые популярные позы – на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение", — отметил эксперт.

Во время сна на боку челюсть "отъезжает" в сторону. И именно из-за этого стачиваются зубы, сильно перенапрягаются жевательные мышцы, и, в конечном итоге, образуются "щелчки" в челюсти.

Ранюшкин считает, что спать на спине без подушки тоже не стоит — так челюсть "проваливается". "Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть, наоборот, "выезжает" вперед. Со временем это положение фиксируется, из-за чего лицо и прикус меняются", — объяснил эксперт.

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Как резюмировал медик, для безопасного сна нужна большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела был около 45 градусов.

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Напомним, ранее группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

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