Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста

Как говорит специалист, для полностью безопасного сна необходима большая подушка, на которую нужно человеку ложиться на спину совершенно особым образом.
Есть определенный перечень самых опасных поз для сна. Об этом сообщает эксперт и специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин, сообщает портал URA.
По его словам, опаснее всего спать на боку или на спине с подушкой под головой. Такая поза провоцирует перекос таза и сколиоз, а также опасна изменением прикуса и способствует стачиванию зубов.
"Самые популярные позы – на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение", — отметил эксперт.
Во время сна на боку челюсть "отъезжает" в сторону. И именно из-за этого стачиваются зубы, сильно перенапрягаются жевательные мышцы, и, в конечном итоге, образуются "щелчки" в челюсти.
Ранюшкин считает, что спать на спине без подушки тоже не стоит — так челюсть "проваливается". "Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть, наоборот, "выезжает" вперед. Со временем это положение фиксируется, из-за чего лицо и прикус меняются", — объяснил эксперт.
Как резюмировал медик, для безопасного сна нужна большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела был около 45 градусов.
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Напомним, ранее группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.
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