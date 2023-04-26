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Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

Алена Кюпели
26 апреля 2023, 23:09 обновлено 26 апреля, 23:17
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Есть несколько способов обжарить яйца без добавления жира. В этой статье мы объясним, что делать, если нет масла для жарки.
Яйца, подсолнечное масло
Яйца, подсолнечное масло / ua.depositphotos.com

Яйца — один из самых питательных и универсальных продуктов. Существует так много способов приготовления и употребления яиц, что их можно найти почти на каждой кухне по всему миру. Несмотря на различные преимущества, яйца содержат холестерин, поэтому яйца следует употреблять в умеренных количествах, и большинство диет не рекомендуют более 4 яиц в неделю.

Нужно ли масло чтобы жарить яйцо? Что делать, если вы хотите съесть яичницу, но не хотите добавлять больше жира? Если вам нравятся яйца с солнечной стороной, не волнуйтесь: у нас есть хорошие новости.

Есть несколько способов обжарить яйца без добавления жира. В этой статье мы объясним, что делать, если нет масла для жарки.

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Если вы не хотите полностью отказываться от растительного и сливочного масла — в конце концов, это хороший способ распределить тепло и обеспечить равномерное приготовление яиц — вы всегда можете использовать тонкий слой масляного спрея.

Здоровые альтернативы яичнице, которые вообще не требуют сливочного или растительного масла, — это яичница-болтунья, приготовленная в микроволновой печи, яйца всмятку или вкрутую, а также яйца-пашот.

Можно ли жарить яйца без масла на антипригарной сковороде

Чтобы пожарить яйцо без масла, вам понадобится качественная сковорода с антипригарным покрытием, которая может быть сделана из тефлона или керамики. Это позволит вам готовить без дополнительного жира или масла, а яйцо не прилипнет к сковороде.

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на огонь и, как только она нагреется, добавляйте яйца, как обычно, каждый раз, когда вы их жарите. Тем не менее, не нагревайте сковороду так сильно, как если бы вы использовали масло, так как яйцо может прилипнуть.

Затем накройте сковороду крышкой, чтобы яйца готовились с паром, образующимся от тепла, и убедитесь, что они идеально приготовлены без капли масла.

Как пожарить яйца в микроволновке

Но что делать, если у вас нет сковороды с антипригарным покрытием? В этом случае есть хорошая альтернатива: можно использовать микроволновку, чтобы поджарить яйцо.

В нашей статье, как пожарить яйцо в микроволновой печи, мы предлагаем простое практическое руководство, которое шаг за шагом покажет вам, как приготовить яичницу-глазунью, наполненную ароматом, используя только микроволновую печь.

Однако полное исключение жира из сливочного или растительного масла приведет к тому, что яичница потеряет часть своего вкуса и хрустящей корочки.

Шаги, которые необходимо выполнить:

1.Первое, что нужно сделать, чтобы пожарить яйцо в микроволновке, это разбить яйцо и аккуратно положить его в миску. Миска или чашка должны иметь немного большое дно, чтобы яичница приняла нужную вам форму. Добавьте немного соли.

2. Поместите миску с яйцом в микроволновую печь на 40 секунд на среднюю мощность и продолжайте следить за тем, чтобы яйцо готовилось должным образом. Чтобы убедиться, что яйцо хорошо приготовлено, вы можете проколоть жареное яйцо, и если вилка выйдет чистой, значит, оно готово. В противном случае продолжайте готовить его в микроволновой печи с интервалом в 5 секунд.

Через эти 40 или 50 секунд у вас будет идеальная яичница.

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