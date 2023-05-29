Как пожарить рыбу без брызг и пригоревшего масла: изумительный секрет

Главред рассказывает, как пожарить рыбу, чтобы ее хрустящая корочка привела всех в восторг.

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Как жарить рыбу в кляре? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время жарки рыбы каждая хозяйка сталкивается с неприятной проблемой – мука подгорает, а брызги от масла разлетаются по всей кухне. В результате, вместо того, чтобы насладиться вкусным блюдом, хозяйке приходится тратить свое время на уборку кухни. Впрочем, эту проблему можно с легкостью решить с помощью ловкого трюка. Главред рассказывает, как жарить рыбу, чтобы она не брызгала.

Заметим, что с помощью этого способа можно обжаривать любую рыбу, поэтому выбирайте свой любимый вид рыбы и начинайте ее готовить. Перед тем как жарить рыбу на сковороде, ее нужно посолить и поперчить. Вы также можете добавить свои любимые специи, такие как: сушеный чеснок, куркума, горчица, карри, имбирь и перец. Кроме того, не забудьте выдавить немного сока из лимона и сбрызнуть им рыбу. После этого нужно оставить рыбу на 15-20 минут, чтобы она промариновалась.

Пока рыба маринуется, готовим панировку. Если вы не знаете, какая мука лучше для панировки рыбы, то делимся с вами невероятным секретом. Для панировки лучше всего подходит пшеничная и кукурузная мука. Ее нужно смешать в равных пропорциях.

Когда рыба промариновалась, хорошенько обваливаем ее в панировке.

Далее берем сковороду, ставим ее разогреваться и наливаем подсолнечное масло.

Теперь пришло время удивительного фокуса, с помощью которого масло не будет брызгать и подгорать. Перед тем как обжаривать рыбу, ее нужно погрузить в емкость с холодной водой. После этого рыбу нужно сразу же положить на разогретую сковороду. Все дело в том, что именно вода создаст тоненькую пленочку, которая не позволит маслу разбрызгиваться в разные стороны. В результате, ваша кухня будет чистой, а рыба будет невероятно сочной с хрустящей и аппетитной корочкой.

Теперь вы знаете, как жарить рыбу на сковороде с мукой, чтобы ее фантастический вкус и аромат всех захватил и удивил. А хрустящая зажаренная корочка не оставит равнодушным никого. Приятного аппетита!

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