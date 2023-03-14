Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

Жареные пельмени - для кого-то любимое лакомство, а для кого-то диковинка и новинка.

Как пожарить пельмени / pexels.com

Как приготовить нестандартное, но многими любимое блюдо, учитывая все нюансы - расскажем далее.

Нужно ли перед жаркой варить пельмени - ответ на главный вопрос

Вопросом о том, нужно ли варить пельмени перед тем, как пожарить - задается практически каждый из тех, кто решил приготовить это блюдо. Однако ответ на него достаточно прост. Обжаривание - это такой же полноценный вид термической обработки, как и варение.

Жареным пельменям подойдет один вид - обжаривание. То есть, варить пельмени перед обжариванием - не нужно.

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Сколько жарить пельмени - временные рамки приготовления

Как и любое блюдо во время приготовления пельмени можно пробовать и доводить до готовности. По причине того, что сам продукт всегда разный, а также разная техника и посуда, с помощью которых его готовят - время приготовления будет разным.

В среднем, на обжаривание пельменей уходит около 10-15 минут.

Как пожарить пельмени - короткий рецепт

Приступим к приготовлению. Сразу важное примечание: пельмени размораживать ненужно. Приготовьте сковороду с толстым дном и налейте в нее масло, после чего хорошенько его разогрейте. В уже разогретое масло необходимо выложить пельмени так, чтобы они не касались друг друга. На одну сторону придется потратить около 5-7 минут, после чего продукт нужно перевернуть и столько же обжарить с другой стороны. По желанию, пельмени можно посолить и протушить в сметане.

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