Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяек

Хрустящий лучок придаст блюдам определенную изюминку и сделает их вкус просто неповторимым.

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Как пожарить лук хрустящим? / ua.depositphotos.com, скриншот

Хрустящий и золотистый жареный лук может прекрасно дополнять многие блюда. Его можно добавлять в разнообразные салаты, гамбургеры или картофельное пюре. Хрустящий лучок придаст этим блюдам определенную изюминку и сделает их вкус просто неповторимым. Главред рассказывает, как пожарить лук, чтобы он был сладким и хрустящим.

Как пожарить лук хрустящим: простая инструкция

Для начала берем две луковицы и нарезаем их полукольцами. После этого кладем лук в отдельную посудину и добавляем 1 чайную ложку соли. Далее плотно закрываем контейнер и хорошенько встряхиваем его. Затем отставляем емкость на несколько минут, чтобы лук пустил сок.

Далее добавляем к луку 2 столовые ложки муки и снова встряхиваем емкость, предварительно накрыв ее крышкой. Далее лук пересыпаем на сито и легонько трясем им, чтобы убрать лишнюю муку. Если в луке останется лишняя мука, то в процессе жарки она может гореть.

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Теперь ставим кастрюлю на плиту и наливаем в нее примерно 150-200 мл подсолнечного масла. Масло не стоит жалеть, ведь нужно, чтобы оно полностью покрыло дно кастрюли.

Теперь пересыпаем лук в горячее масло (если весь лук не поместился, то можно пожарить его частями) и регулярно помешиваем его с помощью лопатки. Через некоторое время вы сможете увидеть, как постепенно лучок приобретает красивый золотистый цвет.

Когда лук приобрел равномерный золотистый цвет, вынимаем его из кастрюли. После этого его нужно положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Далее лучок можно добавлять к различным блюдам и удивлять своих близких и друзей невероятными кулинарными шедеврами.

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