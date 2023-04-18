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Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

Елизавета Бельмас
18 апреля 2023, 18:14 обновлено 18 апреля, 18:14
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Брат - один из самых близких в жизни каждого человека, который проживает с нами рука об руку целую жизнь. Мы подскажем, что сказать брату на день рождения.
Как поздравить брата с днем рождения
Как поздравить брата с днем рождения / Коллаж фото Главред/instagram shuklinaksysha

Главред собрал самые искренние и теплые поздравления для родного человека, а также подготовил оригинальные, неповторимые и душевные картинки с днем рождения брату. Поздравить можно не только в стихах, но и в искренней прозе. Как это сделать - читайте далее.

Как поздравить красиво брата - теплые пожелания в стихотворениях

Поздравляю с днем рождения,

Желаю бодрости, веселья,

видео дня

Друзей хороших и надежных,

Дорог прямых и только ровных.

Здоровьем чтоб похвастать мог,

Любви горячей, как огонь,

Достатка и больших побед,

Успешных творческих идей.

Желаю самых лучших благ.

С днем рождения, милый брат!

***

С днем рождения, брат
С днем рождения, брат / Главред

Дорогий мій брат, кровинка рідна,

Прізвище несеш ти наше гідно,

Красень, що й словами не сказати,

Хочу щастя щиро побажати!

З днем народження сердечно я вітаю,

Бути сильним, дужим побажаю,

Говірким, бадьорим та веселим,

Для життя найти нові джерела!

Щастя хай завжди з тобою буде,

Люблять, поважають тебе люди,

Хай кохання в хаті проживає,

Бог тобі завжди допомагає!

З днем народження, брате
Картинки с днем рождения брату / Главред

Что сказать брату на день рождения - искренние поздравления

Желаю здоровья, желаю успехов,

Добра и любви, много счастья и смеха,

Жизни беспечной, везения, чуда.

Пусть солнышко светит с неба повсюду.

Финансов немалых, желаний и веры,

Забавных мгновений, крутой атмосферы,

Хорошего чувства, добра колесницу.

И конечно, братишка, всех целей добиться.

День рождения брата
День рождения брата / Главред

***

У день народження для брата —

Мільйон хороших щирих слів!

Удачі хочу побажати,

Здійснити все, чого хотів.

Іти вперед до мрій і цілей,

І бути завжди на коні,

Прожити довго і щасливо,

І тільки злетів без падінь!

С днем рождения
С днем рождения брату/ Главред

Как поздравить брата с днем рождения - душевные слова для самого родного

Поздравляю тебя, брат.

Будь здоров и будь богат.

Счастья, радости, любви,

Словно в сказке ты живи.

С днем рождения! И пусть

Не настигнет тебя грусть.

Будь веселым, улыбнись,

Пусть прекрасной будет жизнь!

День рождения брата
Как поздравить брата с днем рождение / Главред

***

Братику, вітаю щиро

І міцно обіймаю!

Добра тобі, кохання, миру

І радості бажаю.

Добро, що ти даруєш людям,

Хай вернеться тобі стократ,

Завжди удача поруч буде,

Знай, ти — найкращий брат!

День рождения
Красивое поздравление для брата / Главред

С днем рождения брату в прозе - искренне и от сердца

Дорогой мой, милый брат, я тебя поздравляю с Днем Рождения! Желаю тебе, чтобы в каждом дне было много радости, безмерное количество причин для улыбок и много-много счастья! Пускай будут счастливы и здоровы все, кто тебе дорог!

День народження брата
Любимому брату с днем рождения / Главред

***

Братик дорогой! Поздравляю! В твой день рождения желаю тебе достичь всех целей, реализовать все свои желания, никогда не останавливаться перед трудностями и обязательно быть самым здоровым!

З днем народження, брате
Поздравление для брата / Главред

***

Пусть все твои мечты сбываются одна за одной! Сил тебе, любимый брат, на новые свершения и вдохновения на достижения! Пускай твоя жизнь будет красочной и наполненной впечатлениями, радостью и счастьем!

День народження
Стихотворение для брата / Главред

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