Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

Главред собрал самые искренние и теплые поздравления для родного человека, а также подготовил оригинальные, неповторимые и душевные картинки с днем рождения брату. Поздравить можно не только в стихах, но и в искренней прозе. Как это сделать - читайте далее.
Как поздравить красиво брата - теплые пожелания в стихотворениях
Поздравляю с днем рождения,
Желаю бодрости, веселья,
Друзей хороших и надежных,
Дорог прямых и только ровных.
Здоровьем чтоб похвастать мог,
Любви горячей, как огонь,
Достатка и больших побед,
Успешных творческих идей.
Желаю самых лучших благ.
С днем рождения, милый брат!
***
Дорогий мій брат, кровинка рідна,
Прізвище несеш ти наше гідно,
Красень, що й словами не сказати,
Хочу щастя щиро побажати!
З днем народження сердечно я вітаю,
Бути сильним, дужим побажаю,
Говірким, бадьорим та веселим,
Для життя найти нові джерела!
Щастя хай завжди з тобою буде,
Люблять, поважають тебе люди,
Хай кохання в хаті проживає,
Бог тобі завжди допомагає!
Что сказать брату на день рождения - искренние поздравления
Желаю здоровья, желаю успехов,
Добра и любви, много счастья и смеха,
Жизни беспечной, везения, чуда.
Пусть солнышко светит с неба повсюду.
Финансов немалых, желаний и веры,
Забавных мгновений, крутой атмосферы,
Хорошего чувства, добра колесницу.
И конечно, братишка, всех целей добиться.
***
У день народження для брата —
Мільйон хороших щирих слів!
Удачі хочу побажати,
Здійснити все, чого хотів.
Іти вперед до мрій і цілей,
І бути завжди на коні,
Прожити довго і щасливо,
І тільки злетів без падінь!
Как поздравить брата с днем рождения - душевные слова для самого родного
Поздравляю тебя, брат.
Будь здоров и будь богат.
Счастья, радости, любви,
Словно в сказке ты живи.
С днем рождения! И пусть
Не настигнет тебя грусть.
Будь веселым, улыбнись,
Пусть прекрасной будет жизнь!
***
Братику, вітаю щиро
І міцно обіймаю!
Добра тобі, кохання, миру
І радості бажаю.
Добро, що ти даруєш людям,
Хай вернеться тобі стократ,
Завжди удача поруч буде,
Знай, ти — найкращий брат!
С днем рождения брату в прозе - искренне и от сердца
Дорогой мой, милый брат, я тебя поздравляю с Днем Рождения! Желаю тебе, чтобы в каждом дне было много радости, безмерное количество причин для улыбок и много-много счастья! Пускай будут счастливы и здоровы все, кто тебе дорог!
***
Братик дорогой! Поздравляю! В твой день рождения желаю тебе достичь всех целей, реализовать все свои желания, никогда не останавливаться перед трудностями и обязательно быть самым здоровым!
***
Пусть все твои мечты сбываются одна за одной! Сил тебе, любимый брат, на новые свершения и вдохновения на достижения! Пускай твоя жизнь будет красочной и наполненной впечатлениями, радостью и счастьем!
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