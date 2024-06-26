Как пойти на второе свидание: три волшебных слова, которые удержат его "на крючке"

Если вы хотите встретиться снова, есть определенные социальные необсуждаемые вопросы, о которых вам следует знать.

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Свободные отношения - плюсы и минусы / Коллаж Главред, фото Instagram (vronska.ph, borisova_ph_)

Если первое свидание прошло просто фантастически и вам уже не терпится получить приглашение на второе, то есть некоторые шаги, которые на самом деле являются тонким искусством.

Так говорит 32-летний профессиональный тренер по свиданиям Джейкоб Лукас, чьи остроумные и серьезные идеи принесли ему почти миллион поклонников в социальных сетях, сообщает The Daily Mail.

Если вы хотите встретиться снова, есть определенные социальные необсуждаемые вопросы, о которых вам следует знать.

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Здесь Лукас делится своими правилами, которые помогут вам сделать первое свидание первым из многих.

Три волшебных слова

Любой может развить хорошие коммуникативные навыки, и если вы собираетесь на второе свидание, это должно быть приоритетом.

Итак, интересуйтесь жизнью другого человека: задавайте искренние вопросы, слушайте ответы и отвечайте правильно.

В конце концов, зачем ты идешь на свидание, если не для того, чтобы узнать о них побольше?

Тем не менее, клиенты тренера часто жалуются на то, что их партнер ожидал, что они будут вести разговор.

С человеком, который, кажется, дал обет молчания, скучно быть, и, что еще хуже, он на самом деле заставляет вас чувствовать себя скучно.

Существует баланс между нежелательными крайностями — говорить о себе без перерыва (черта неуверенных в себе людей — уверенные в себе, умные и успешные люди редко хвастаются) и краткими, резкими ответами (возможно, вы нервничаете, но это может показаться ленивым или высокомерным).

Итак, если ваш партнер спросил: "Что вы делали на выходных?", и вы рассказали ему все об этом, не забудьте эти три волшебных слова: "Что делал ты?"

И тогда не перебивайте. Разговор похож на игру в пинг-понг – пружинистое и веселое движение вперед и назад. Если в чате вы эгоцентричны, люди справедливо полагают, что вы… эгоцентричны.

Не бойтесь химии

Тренер не советует вам быть слишком фамильярным, но рекомендует избегать случайного попадания в "зону друзей".

Вы встречаетесь не для того, чтобы завести больше друзей! Немного пофлиртуйте, дайте им понять, что вы находите их привлекательными.

Позвольте немного сексуальной химии выплеснуться наружу. Будьте стильными, а не непристойными.

Слишком много людей идут на первое свидание, и, поскольку они слишком нервничают, чтобы флиртовать, они кажутся незаинтересованными. Поэтому их партнер думает: "Я не очень-то нравлюсь этому человеку". Второго свидания не будет.

Тренер также добавляет, что на свидание стоит приходить выглаженным, ухоженным и с приятным запахом. Чтобы потенциальному партнеру не казалось, что вы не приложили никаких усилий, что понравится.

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