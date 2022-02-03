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Как повысить уровень тестостерона: топ-5 идеальных продуктов

3 февраля 2022, 02:05

Если уровень тестостерона у мужчины падает, то стоит бить тревогу.

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При нормальном уровне тестостерона человек чувствует себя энергичным и полным сил / Фото ua.depositphotos.com

Тестостерон — основной мужской половой гормон. Для чего нужен тестостерон в организме? Он играет ключевую роль в формировании сперматозоидов, а также влияет на развитие костной и мышечной тканей. Если уровень тестостерона нормальный, то человек чувствует себя энергичным и полным сил, плюс - у него повышено либидо.

Если же уровень тестостерона у мужчины падает, то стоит бить тревогу. Если это процесс временный, то скорее всего причина этому стресс, малоактивный образ жизни и неправильное питание. Самый плохой вариант: падение тестостерона может быть связано с серьезными заболеваниями, которые требуют квалифицированного лечения.

Симптомы снижения уровня тестостерона:

  • раздражительность и бессонница;
  • повышенное потоотделение;
  • облысение;
  • ожирение;
  • уменьшение мышечной массы;
  • импотенция.

Также у мужчин действительно существует "кризис среднего возраста" — своеобразный аналог женской менопаузы. В этот период уровень выработки тестостерона падает, и организм становится менее активным.

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Что делает тестостерон у женщин

Тестостерон вырабатывается и в женском организме, но в минимальных количествах. Этот гормон помогает в распределении жировой ткани, способствует созреванию фолликула во время овуляции, регулирует половое влечение.

Для женщин критично увеличение уровня тестостерона в организме — это приводит к повышенному росту волос на теле, набору мышечной массы и проблемам с менструальным циклом.

Как повысить уровень тестостерона

Врач-нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты необходимо включать в рацион для повышения уровня тестостерона.

По словам врача, тестостерон влияет не только на репродуктивную функцию, но также способствует росту и поддержанию функции мышц, стимулирует рост волос, влияет на жировую ткань и формирование костей, передает Доктор 24.

Чтобы повысить уровень тестостерона следует употреблять тыквенные семечки. В них много цинка, который участвует в различных ферментных реакциях, в том числе в синтезе тестостерона.

какао 106% от суточной нормы магния. Этот микроэлемент тоже помогает половой системе в выработке тестостерона", - заявил специалист.

Кроме того, в оливках и в оливковом масле содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот Омега-9, которые способствуют выработке тестостерона.

гранатовом соке концентрация полифенолов достаточно высокая, а это тоже способствует высокому уровню тестостерона", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, ранее ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам.

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