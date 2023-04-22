Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

Если придерживаться правильных последовательнх шагов, стирка большого одеяла не составит труда.

https://news.glavred.info/kak-postirat-tyazheloe-odeyalo-v-stiralnoy-mashine-10-glavnyh-pravil-kotorye-dolzhny-znat-vse-10465195.html Ссылка скопирована

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Над стиркой больших одеял часто приходится ломать голову. Ведь правила, как стирать одеяло в машинке, не всегда применимы к такому изделию больших размеров. Поэтому стоит знать ряд основных моментов, которые не позволят превратиться этой задаче в вашу головную боль.

В первую очередь стоит убедиться, помещается ли одеяло в барабан стиральной машины. Если оно настолько большое, что по размерам туда не влезает – его придется стирать вручную. Для этого можно замочить и постирать его в ванной.

Если же одеяло большое, но оно всё-таки помещается в барабан, тогда его можно постирать в стиральной машине. Но стоит запомнить 10 главных правил стирки больших одеял в стиральной машине.

видео дня

1. Соответствие веса одеяла параметрам машинки

Если ваше большое одеяло помещается в барабан машинки, это не значит, что его точно можно там стирать. Еще один важный показатель – вес одеяла. Нужно его взвесить в сухом виде и проверить, не превышает ли его вес параметров, на которые рассчитан прибор. Если превышает, то его стирка в машинке может серьезно навредить прибору или даже сломать его.

2. Информация на ярлычке

Второе по важности правило после проверки веса – всегда перед стиркой нужно читать информацию на ярлычке изделия. Там производитель указывает все требования к уходу – температуру, режим стирки, можно или нельзя пользоваться функцией отжима и тому подобное.

3. Перед стиркой вытряхнуть

Одеяло нужно перед стиркой вытряхнуть или даже пропылесосить. Таким образом вы обеспечите изделию лучшую очистку, ведь избавитесь от части пыли, грязи и пылевых клещей еще до того, как отправите вещь в машинку.

4. Зашить дырочки

Стоит осмотреть одеяло и убедиться, что на нем нет никаких внешних повреждений. Если обнаружите там даже незначительные дырочки, лучше их зашить, ведь во время стирки в машинке они могут увеличиться.

Читайте также Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь5. Правильно подобрать моющее средство

Стоит отдавать предпочтение жидким моющим средствам, ведь они лучше выполощутся и не будут забиваться в волокнах материала. А в условиях, когда одеяло большое, занимает большую часть барабана и имеет меньше шансов нормально прополоскаться, этим правилом пренебрегать точно не стоит.

6. Избавиться от тяжелых пятен до стирки

Перед стиркой стоит осмотреть одеяло, и если на нем найдутся какие-то тяжелые пятна, лучше замочить и постирать их локально вручную, а лишь потом стирать одеяло полностью.

7. Правильно класть одеяло в барабан

Нужно завернуть его в рулон, и только тогда класть в барабан машинки.

8. Температура – не выше 40 градусов

Если на одеяле нет ярлычка и вы не знаете, какую температуру выставить для стирки – ставьте не более 40 градусов. Для большинства материалов, из которых изготавливаются одеяла, не стоит превышать эту отметку.

9. Правильный режим стирки

Если одеяло по определенным причинам без ярлычка и вы не можете узнать рекомендации производителя, то по умолчанию стоит выбирать деликатный режим и устанавливать отжим на малейших оборотах.

10. Не использовать агрессивные отбеливатели

Не стоит использовать отбеливатели с агрессивными составляющими во время стирки одеял, даже если материал изделия белый. Если отбеливатель нужен, то лучше использовать кислородный.

Вас также может заинтересовать: