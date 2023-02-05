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Как постирать носки в бутылке: оригинальный лайфхак, чтобы даже не намочить руки

5 февраля 2023, 01:35
Пластиковая бутылка поможет отстирать белые и цветные носки от грязи. Даже не придется включать стиральную машину или стирать их вручную.
Носки, стирка, пластиковая бутылка
Носки можно постирать в пластиковой бутылке/ ua.depositphotos.com

Носки – это как раз та вещь из гардероба, которая пачкается чаще всего за другие. Как летом, так и зимой носки приходится менять и стирать довольно часто. В теплое время года это приходится делать часто еще и потому, что ноги могут потеть, от чего появляется неприятный запах.

Поскольку другую одежду не нужно стирать так часто, как носки, может возникнуть ситуация, что их придется стирать отдельно. А так как ради носков или других мелких вещей включать стиральную машинку не очень экономно, то придется задуматься, как правильно стирать носки вручную.

О том, как стирать носки в тазике, знает наверняка большинство из нас. Но есть один достаточно оригинальный способ стирки таких вещей, о котором мало кто догадывается. Для этого лайфхака понадобится лишь пластиковая бутылка и моющее средство.

Нужна бутылка с широким в диаметре отверстием сверху, чтобы было удобно поместить внутрь носки. Когда они окажутся там, наливаем сверху теплую воду и добавляем жидкое моющее средство или порошок. Закручиваем крышкой.

Далее можно действовать одним из двух способов. Если у вас есть автомобиль, просто положите бутылку на заднее сиденье, когда будете куда-то ехать. За то время, пока вы будете пользоваться авто, носки смогут и откиснуть в воде, и "постираться" из-за постоянного взбалтывания во время движения машины. Останется лишь достать их, ополоснуть в чистой воде и дать высохнуть.

Но можно обойтись и без использования автомобиля. Достаточно просто дать носкам немного времени на откисание, а затем интенсивно потрусить бутылку какое-то время.

Ранее Главред рассказывал о 2 способах, как отстирать белые носки до идеального состояния. Для этого понадобятся только подручные средства.

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