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Как постирать кроссовки в машинке, чтобы не испортить: простые советы

Алена Кюпели
14 декабря 2023, 15:20
Есть несколько лайфхаков, которые помогут правильно постирать кроссовки и не испортить их.
Стирать кроссовки можно в стиральной машинке
Стирать кроссовки можно в стиральной машинке / Коллаж Главред, фото Pixabay

Как правильно в стиралке стирать кроссовки? Этим вопросом наверное задается каждый человек, счастливый обладатель сникерсов. Тут есть несколько факторов риска: может пострадать форма обуви, пропасть цвет.

Но есть несколько лайфхаков, которые помогут правильно постирать кроссовки и не испортить их.

Как постирать кроссовки в машинке, чтобы не испортить?

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Во время стирки кроссовок в стиральной машине, рекомендуется добавить в барабан несколько старых полотенец или одежды, чтобы сбалансировать нагрузку при стирке обуви. Будьте внимательны при использовании старых полотенец и одежды, чтобы пони не полиняли.

На каком режиме следует стирать обувь в стиральной машине?

Стирайте обувь на деликатном режиме холодной воды с медленным отжимом или без отжима. Можно ли стирать кроссовки без мешка для стирки? Не забудьте положить их в закрытый сетчатый мешок со снятыми шнурками и стельками. Это поможет сохранить состояние любимых кроссовок и уберечь стиральную машину от повреждений. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку по уходу.

Какую обувь нельзя стирать в стиральной машине:

  • Имейте в виду, что есть много видов обуви, которую нельзя стирать в стиральной машине.
  • Пенопластовые шлепанцы. Они будут плавать. Их лучше мыть вручную в раковине.
  • Туфли, лоферы, сандалии с ремешками и другую классическую обувь следует чистить вручную, чтобы защитить конструкцию обуви.
  • Кожаную и замшевую обувь следует чистить и кондиционировать вручную.
  • Туфли или ботинки с твердой подошвой обычно не обладают достаточной гибкостью, чтобы выдержать машинный барабан.
  • Обувь с украшениями, такими как блестки или пряжки, не будет хорошо себя чувствовать при погружении и перемешивании в мыльной воде, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом.

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