Как постирать кроссовки в машинке, чтобы не испортить: простые советы

Есть несколько лайфхаков, которые помогут правильно постирать кроссовки и не испортить их.

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Стирать кроссовки можно в стиральной машинке / Коллаж Главред, фото Pixabay

Как правильно в стиралке стирать кроссовки? Этим вопросом наверное задается каждый человек, счастливый обладатель сникерсов. Тут есть несколько факторов риска: может пострадать форма обуви, пропасть цвет.

Но есть несколько лайфхаков, которые помогут правильно постирать кроссовки и не испортить их.

Как постирать кроссовки в машинке, чтобы не испортить?

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Во время стирки кроссовок в стиральной машине, рекомендуется добавить в барабан несколько старых полотенец или одежды, чтобы сбалансировать нагрузку при стирке обуви. Будьте внимательны при использовании старых полотенец и одежды, чтобы пони не полиняли.

На каком режиме следует стирать обувь в стиральной машине?

Стирайте обувь на деликатном режиме холодной воды с медленным отжимом или без отжима. Можно ли стирать кроссовки без мешка для стирки? Не забудьте положить их в закрытый сетчатый мешок со снятыми шнурками и стельками. Это поможет сохранить состояние любимых кроссовок и уберечь стиральную машину от повреждений. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку по уходу.

Какую обувь нельзя стирать в стиральной машине:

Имейте в виду, что есть много видов обуви, которую нельзя стирать в стиральной машине.

Пенопластовые шлепанцы. Они будут плавать. Их лучше мыть вручную в раковине.

Туфли, лоферы, сандалии с ремешками и другую классическую обувь следует чистить вручную, чтобы защитить конструкцию обуви.

Кожаную и замшевую обувь следует чистить и кондиционировать вручную.

Туфли или ботинки с твердой подошвой обычно не обладают достаточной гибкостью, чтобы выдержать машинный барабан.

Обувь с украшениями, такими как блестки или пряжки, не будет хорошо себя чувствовать при погружении и перемешивании в мыльной воде, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом.

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