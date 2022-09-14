Как постирать и не угробить пуховик: поэтапная инструкция

Как постирать пуховик / скриншот

С приходом холодов многие уже достали курточки, но пора задуматься и о зиме, когда пуховик станет постоянным элементом вашего гардероба.

Для начала нужно подготовить ваш грязный пуховик. Первым делом всегда изучайте этикетку. Она вам даст больше всего информации.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Обычные порошки не подходят для стирки пуховиков. Лучше использовать вместо них жидкие средства. А для очистки изделий с натуральным наполнителем лучше купите специальное средство, которое защищает пух от повреждений.

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Если на пуховике есть натуральный мех (его обычно пристегивают к капюшону), снимите его.

Пятна нужно предварительно натереть мылом, порошком или пятновыводителем, а затем почистить щеточкой.

Застегните пуховик и карманы, а также отстегните капюшон. Чтобы пуховик не деформировался, ничего не должно болтаться при стирке.

Переходим к самой стирке:

Поставьте машинку на самый деликатный режим.

Температура воды не должна быть выше 30 градусов. Ведь пуховики обычно созданы для холодных условий.

Выбирайте небольшое количество оборотов для отжима в стиральной машине. Достаточно будет 400-600 оборотов в минуту. При большей скорости наполнитель может сбиться или вылезти из швов.

Используйте только жидкие средства для стирки. Обычные порошки невозможно полноценно выполоскать и на пуховике останутся белые разводы. То же самое касается и кондиционеров.

При стирке выбирайте дополнительное полоскание, даже если вы использовали жидкие порошки и гели.

В стиральную машинку можно бросить несколько теннисных мячиков. Они помогут избежать образования комков. Но перед этим на всякий случай постирайте их, чтобы убедиться, что они не покрасят одежду.

Стирайте изделие отдельно от другой одежды. Пуховик берет на себя большой расход воды, соответственно и машинке нужно больше мощности. И к тому же, на верхней одежде всегда больше пыли.

Как постирать пуховик вручную

Ручная стирка требует намного больше усилий, чем машинная. Есть вероятность того, что имеющиеся пятна могут не выстираться полностью.

Предварительно замочите в жидком порошке/геле наиболее испачканные места (рукава, швы, карманы).

Оставьте пуховик минут на 15, а затем постирайте вещь полностью. Лучше всего используйте щетку.

Слегка отожмите изделие и прополощите несколько раз в чистой воде. При отжиме скручивать пуховик нельзя, иначе он деформируется. Лучше слегка отожмите воду.

Как сушить пуховик после стирки

Расстегните замки и расправьте пуховик. Сушите пуховик изнаночной стороной, чтобы он не выгорел. Встряхните пуховик, чтобы распределить наполнитель в середине.

Повешайте его на вешалку-плечики в вертикальном положении – так вода стечет быстрее. Если оставить высыхать пуховик в горизонтальном положении, наполнитель может запреть и в нем может начаться процесс гниения.

Что нельзя делать при стирке пуховика

Неправильно подобранный режим стирки, который приводит к появлению комков пуха внутри. Постарайтесь распределить пух вручную. Делать это необходимо во время сушки и после нее. Если это не дало результатов, лучше перестирайте пуховик заново по всем правилам.

Моющее средство не вымылось до конца. Обычно это происходит при использовании сухих порошков. Просто включите повторное полоскание.

Остались пятна. Застирайте их и повторите процесс стирки.

Запах в помещении после длительной сушки. Повесьте изделие на балконе или на улице, чтобы оно хорошо проветрилось. Но если запах останется, придется повторить стирку.

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