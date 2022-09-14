УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как постирать и не угробить пуховик: поэтапная инструкция

14 сентября 2022, 16:09

Со стиркой пуховика у многих возникают трудности, но зная проверенные советы, вы с легкостью справитесь с поставленной задачей.

Пуховик, стирка
Как постирать пуховик / скриншот

С приходом холодов многие уже достали курточки, но пора задуматься и о зиме, когда пуховик станет постоянным элементом вашего гардероба.

Для начала нужно подготовить ваш грязный пуховик. Первым делом всегда изучайте этикетку. Она вам даст больше всего информации.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Обычные порошки не подходят для стирки пуховиков. Лучше использовать вместо них жидкие средства. А для очистки изделий с натуральным наполнителем лучше купите специальное средство, которое защищает пух от повреждений.

Видео дня
  • Если на пуховике есть натуральный мех (его обычно пристегивают к капюшону), снимите его.
  • Пятна нужно предварительно натереть мылом, порошком или пятновыводителем, а затем почистить щеточкой.
  • Застегните пуховик и карманы, а также отстегните капюшон. Чтобы пуховик не деформировался, ничего не должно болтаться при стирке.

Переходим к самой стирке:

  • Поставьте машинку на самый деликатный режим.
  • Температура воды не должна быть выше 30 градусов. Ведь пуховики обычно созданы для холодных условий.
  • Выбирайте небольшое количество оборотов для отжима в стиральной машине. Достаточно будет 400-600 оборотов в минуту. При большей скорости наполнитель может сбиться или вылезти из швов.
  • Используйте только жидкие средства для стирки. Обычные порошки невозможно полноценно выполоскать и на пуховике останутся белые разводы. То же самое касается и кондиционеров.
  • При стирке выбирайте дополнительное полоскание, даже если вы использовали жидкие порошки и гели.
  • В стиральную машинку можно бросить несколько теннисных мячиков. Они помогут избежать образования комков. Но перед этим на всякий случай постирайте их, чтобы убедиться, что они не покрасят одежду.
  • Стирайте изделие отдельно от другой одежды. Пуховик берет на себя большой расход воды, соответственно и машинке нужно больше мощности. И к тому же, на верхней одежде всегда больше пыли.

Как постирать пуховик вручную

Ручная стирка требует намного больше усилий, чем машинная. Есть вероятность того, что имеющиеся пятна могут не выстираться полностью.

  • Предварительно замочите в жидком порошке/геле наиболее испачканные места (рукава, швы, карманы).
  • Оставьте пуховик минут на 15, а затем постирайте вещь полностью. Лучше всего используйте щетку.
  • Слегка отожмите изделие и прополощите несколько раз в чистой воде. При отжиме скручивать пуховик нельзя, иначе он деформируется. Лучше слегка отожмите воду.

Как сушить пуховик после стирки

Расстегните замки и расправьте пуховик. Сушите пуховик изнаночной стороной, чтобы он не выгорел. Встряхните пуховик, чтобы распределить наполнитель в середине.

Повешайте его на вешалку-плечики в вертикальном положении – так вода стечет быстрее. Если оставить высыхать пуховик в горизонтальном положении, наполнитель может запреть и в нем может начаться процесс гниения.

Что нельзя делать при стирке пуховика

Неправильно подобранный режим стирки, который приводит к появлению комков пуха внутри. Постарайтесь распределить пух вручную. Делать это необходимо во время сушки и после нее. Если это не дало результатов, лучше перестирайте пуховик заново по всем правилам.

Моющее средство не вымылось до конца. Обычно это происходит при использовании сухих порошков. Просто включите повторное полоскание.

Остались пятна. Застирайте их и повторите процесс стирки.

Запах в помещении после длительной сушки. Повесьте изделие на балконе или на улице, чтобы оно хорошо проветрилось. Но если запах останется, придется повторить стирку.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
пуховик стирка лайфхак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:58

"Изюм будешь - мне не нужен": Звезды "Квартала 95" высмеяли оккупанта, который убегал из Балаклеи

16:58

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

16:51

"Это победа России над Россией": Корчевников ужаснулся, до чего докатилась его "великая страна"

16:19

"Настолько мелко и неинтересно": одессит Борис Бурда впервые прокомментировал войну в Украине

16:14

Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минутВидео

Реклама
16:10

Генерал Маломуж объяснил, помогут ли успехи ВСУ на Харьковщине организовать прорыв на Херсонщине

16:09

Как постирать и не угробить пуховик: поэтапная инструкция

15:43

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

15:37

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

15:36

Смерть встретила на Николаевщине: ВСУ ликвидировали оккупанта, воевавшего с первого дня вторженияВидео

15:33

ВСУ захватили в плен кадыровца и научили его говорить "Героям слава" в ответ на "Слава Украине"Видео

15:21

Голос країни-12 будет помогать украинским защитникам - соберет 3 млн гривен на средства аэроразведкиВидео

15:16

Путина подкосило: диктатор таскает за собой 12 врачей

14:51

"Начинают карательные операции": оккупанты вернулись в Кременную после панического побега - ГайдайВидео

14:43

Когда Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва

14:41

Настя Приходько показала звериный оскал гиены-пропагандистки Симоньян

14:38

Украинцев не предупредили о начале войны с РФ: Данилов назвал причинуВидео

14:13

Армия Украины взяла под огневой контроль почти всю Херсонщину, контрнаступление идет успешноВидео

14:09

3 вещи, которые нельзя стирать в режиме быстрой стирки: это может "убить" их или машинку

14:06

"Напоминает ситуацию в районе Балаклеи": Гиркин назвал следующее направление удара ВСУ

Реклама
14:05

Новая почта меняет тарифы: новые цены на отправку посылок в ПольшуВидео

13:52

Наступление ВСУ на Харьковщине: РФ может нанести ответный удар - МаломужВидео

13:46

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

13:40

Зеленский прибыл в Изюм – ВСУ в освобожденном городе подняли флаг УкраиныВидео

13:29

Козак достиг с Киевом мирного соглашения с отказом от НАТО, но Путин решил воевать — ReutersВидео

12:59

В РФ сбежавшим из Украины коллаборантам поставили палатки без отопления: позже отправят в СибирьВидео

12:55

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

12:50

Хлопок и задымление: в РФ произошло нападение на кортеж Путина – СМИВидео

12:46

"Калибров и Искандеров осталось мало": генерал объяснил, сколько россияне еще будут бомбить ХарьковВидео

12:41

Максим Галкин едет на гастроли в Санкт-ПетербургВидео

12:18

Россия отменяет переброску новых войск в Украину, все массово отказываются воевать – ГУРВидео

12:06

День ангела в октябре 2022 по церковному календарю: именинники месяца

11:59

Взяли пленных и трофеи: спецназ ВСУ с боем захватил блокпост РФ под ИзюмомВидео

11:48

"Мы должны спросить людей": в Грузии заговорили о возможности открыть "второй фронт" против РФ

11:38

"Это разные вселенные": Вакарчук сделал громкое заявление про перезапуск Голосу країниВидео

11:18

Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны - боятся наводки для "бавовны"Видео

11:17

Выступали в России: кто из украинских звезд никогда не поедет на Евровидение

10:58

После освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции – МаломужВидео

10:48

Обещал привести магнитик: ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который хвастался участием в войнеВидео

10:41

Евгений Карась. Российский забег 2022: маршруты, темп, направленияВидеоблоги

Реклама
10:38

Заставят отдать власть: в РФ назвали кандидата на место ПутинаВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:00

На Донбассе погибла Ольга Симонова, которая отказалась от гражданства РФ и защищала Украину

09:57

РФ ударила ракетами по многоэтажкам Николаева: есть погибшие и раненыеВидео

09:53

Тела без головы лежали на дороге: в Богородичном оккупанты обезглавили людей и сняли с них обувьВидео

09:17

На Харьковщине ВСУ ликвидировали подполковника, комполка "элитных" войск РФВидео

09:01

Остапчук снова на грани развода: пара не живет вместе

08:59

Байден о контрнаступлении ВСУ: армия Украины добилась серьезного прогресса, но война затянетсяВидео

08:51

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

08:48

В России уже сегодня есть причины для гражданской войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять