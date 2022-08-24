Как поставить сильную защиту для воина на фронте - Макс Гордеев раскрыл главный секрет

Как поставить защиту на воина - молитва от Макса Гордеева / pixabay.com, instagram.com/maxgord

Звездный экстрасенс Макс Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда рассказал, как человек может защитить своих родных и близких, которые сейчас защищают Украину.

Первым и главным инструментом медиум называет молитвы: "У меня есть такая сильная молитва, которую написал у себя в телеграмм-канале. Там именно молитва о воине, чтобы люди находились в правильной вибрации. Она реально работает, потому что некоторые даже плачут, когда ее читают, они энергетически очищаются от всей грязи. И она действительно очень сильно помогает им справляться… Они читают за другого человека, но эта молитва помогает именно им. Нам иногда не хватает таких вибраций высоких, вибраций духовной благости, и, конечно, молитва может стать помощью".

Однако Гордеев подчеркивает, что настоящая защита не в конкретном слове. Главное - посыл, умение и желание попросить высшие силы о помощи: "Не нужно привязываться к каким-либо конкретным словам. Вы можете просто, если даже нет энергии, нет той молитвы, просто скажите: "Пожалуйста, Боже, защити. Защити, направь, дай силу". Попросите - это все, что вам нужно сделать. Не нужно высоких и больших ритуалов. У меня есть очень сильные молитвы моей бабушки, помогающие защитить именно воина. Ибо ее муж, мой дедушка, тоже воевал, и обычно она читала эти молитвы ему. Мне все это передалось, и я знаю, какие правильные нужно читать молитвы, чтобы защитить именно воина".

Также звездный экстрасенс советует не привязываться к каким-то конкретным ритуалам. Когда дело касается защиты воина, важно содержание вашей молитвы, а не обстоятельства, при которых она произнесена. "Но нет смысла, помогу ли я вам, или вы сами себе будете помогать. Все гораздо проще, чем люди думают. Потому что мы привыкли к тому, что нужен какой-то ритуал. Надо что-то поднять, что-нибудь положить, что-то закопать, потом положить под землю, и все будет… Это ритуалика. Для людей она работает. Но на самом деле, если вы просто попросите высшие силы, просто архангела Михаила стать щитом вашего воина, оно так и будет", - уверен он.

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