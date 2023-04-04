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Как понять настоящие духи или нет - важные лайфхаки

4 апреля 2023, 13:59
Как бы производитель не маскировал подделку, есть надежные способы вывести его на чистую воду.
Оригинальные духи или нет?
Оригинальные духи или нет? / УНИАН

Как понять настоящие духи или нет? Если вас беспокоит этот вопрос, то все ответы вы получите в нашем парфюмерном гиде.

Хотите купить классические духи для себя или, может быть, подарить своим близким? Но знаете ли вы о репликах и подделках, которые заполонили рынок и которые трудно вычислить. Так как понять духи подделка или нет?

Главред предлагает вам способы отличить настоящие духи от поддельных. От проверки штрих-кода на подлинность духов до проверки дизайна — мы расскажем о всех способах отличить оригинальные духи от подделок.

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1. Как отличить настоящие духи от подделки по штрих коду?

Настоящие духи будут иметь серийный номер и штрих-коды на коробке, а также на флаконе духов. Вы не получите подобную сертификацию на поддельные духи.

Проверка штрих-кода оригинальных духов — это первое, что нужно сделать после покупки новых духов. Поддельные духи не будут иметь серийного номера.

Обратите внимание, что серийный номер должен присутствовать как на коробке, так и на бутылке, и он должен совпадать. Убедитесь, что серийный номер не наклеен на коробку, так как это может указывать на подделку аромата.

Всегда проверяйте батч-код духов перед покупкой аромата. Вы также можете проверить код даты изготовления, который будет напечатан на коробке, чтобы проверить подлинность духов. Поэтому, как только вы получите новый аромат, первое, что вам нужно сделать, это проверить штрих-код подлинности парфюма.

2. Проверьте дизайн

Чтобы предотвратить некоторые юридические проблемы, производители духов-подделок вносят небольшие изменения либо в упаковку, либо в дизайн, либо в шрифт парфюма. Всегда изучайте духи и то, как они выглядят, перед покупкой.

Убедитесь, что вы сначала проверили флакон и его дизайн, так как это поможет вам проверить, являются ли духи оригинальными.

3. Обратите внимание на отделку продукта

Если вы хотите проверить подлинность парфюма, то обратите внимание на финиш парфюма. Подделкам всегда не хватает отделки. Либо стеклянная тара будет слишком шероховатой, либо соскоблены шрифты и символы, они имеют липкое качество. Настоящие - имеют гладкий и остроконечный креатив.

4. Упаковка — еще одно ключевое отличие

Оригинальные духи упакованы в прозрачный целлофан. Тогда как у поддельных духов такой обертки нет. Прозрачная целлофановая упаковка играет важную роль в отличии настоящего товара от подделки, так как свидетельствует о подлинности производителя.

Если вы хотите проверить, оригинальные ли духи, то обратите внимание на упаковку. Эта проверка аромата может помочь вам быстро идентифицировать поддельные духи.

5. Поддельные ароматы имеют неправильное написание

В поддельных духах велика вероятность того, что вы заметите орфографические ошибки. Это может быть незначительное переключение букв Е или А или любых других букв, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но при хорошем наблюдении вы можете легко их различить. Если вы хотите знать, как проверить, являются ли духи оригинальными, всегда проверяйте написание.

6. Поддельные духи: избегайте картона

Оригинальные духи всегда и всегда имеют внутри коробки картон, среди которого он держится, чтобы не повредить флакон при перемещении. Поддельные никогда не акцентируют внимание на таких деталях.

7. Проверьте цвет духов

Как бы хорошо не выглядела копия, поддельные духи никогда не смогут точно воспроизвести оригинал. Цвет духов – важный показатель. Они могут быть либо слишком светлым, либо слишком темным по сравнению с настоящим.

8. Аромат всегда будет другим

Разница в аромате может быть первой подсказкой, чтобы отличить подделку от настоящего парфюма. Всегда просите тестер, чтобы определить разницу.

Обратите внимание, что поддельные духи могут иметь похожие ноты, но со временем запах поддельных духов исчезнет быстрее.

9. Качество крышек для бутылок имеет значение

Немалую роль в обнаружении играет крышка флакона духов. Настоящие духи имеют прочную и качественную крышку с хорошей герметизацией, тогда как поддельные легко ломаются и сделаны некачественно.

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