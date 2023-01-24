Как понять, какая длина волос тебе подходит

Идеальная длина волос определяется в том числе и по росту. А еще стоит учитывать возраст, форму лица и качество волос.

Как подобрать идеальную длину волос / Фото ua.depositphotos.com

Каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась над тем, а не сменить ли ей прическу - отрастить или, наоборот, отрезать волосы. Чтобы этот эксперимент был удачным, нужно понять, какая длина волос тебе подходит.

Чтобы выбрать правильную длину волос, нужно определить, что именно будет гармонично смотреться с овалом лица, формой глаз, фигурой в целом и будет соответствовать возрасту.

Кому нельзя носить длинные волосы, а кому они идут

Длинные волосы идут далеко не всем. Длина до талии и ниже будет смотреться красиво, если:

возраст девушки до 25-30 лет, кожа молодая, а цвет лица здоровый;

рост женщины от 175 см и выше;

фигура стройная: длинные ноги, красивая талия и тонкая шея – всё это красиво подчеркнут длинные прямые волосы;

лицо должно иметь форму правильного овала, высокий лоб и выразительные глаза;

волосы должны быть густыми, ведь тонкий, мышиный хвостик смотрится уныло и некрасиво.

Как понять, что тебе идет короткая стрижка

Если ваши волосы мягкие и хорошо поддаются укладке, то короткая стрижка станет просто находкой.

Короткая стрижка подходит обладательницам тонкой длинной шеи и небольших по размеру ушей. Если шея полная, то к такой прическе стоит относиться с осторожностью.

Форма лица должна быть овальной, квадратной или треугольной.

Волосы средней длины - кому идут

Это универсальный вариант длины волос, который подойдет практически всем - и юным девушкам, и более взрослым женщинам, и худышкам, и пышечкам. Локоны до плеч можно носить и распущенными, и уложить в красивую причёску.

Есть два варианта укладки волос - от лица и к лицу.

Волосы без чёлки, собранные в хвост либо зачёсанные назад, подходят женщинам с высоким красивым лбом, мягкими скулами и лебединой шеей.

Причёска с чёлкой или когда локоны расположены близко к вискам и закрывают уши, хорошо подходит тем женщинам, которым нужно скрыть недостатки: морщинки на лбу, торчащие уши или полную шею.

Как узнать, какая длина волос мне подходит

Известный стилист в мире причесок Джайлс Робинсон считает, что угол челюсти имеет решающее значение для того, чтобы определить, какие волосы подходят женщине - длинные или короткие.

Специалист открыла волшебную меру 5,71 см для определения идеальной длины волос именно для вас. Как ее рассчитать:

поместите карандаш горизонтально под подбородком, а линейку вертикально к уху;

определите расстояние от уха до подбородка.

Если это расстояние больше, чем 5,71 см, значит вам подходят длинные волосы.

Если расстояние меньше 5,71 см – вам идеально подойдет короткая стрижка.

Какая длина волос вам подходит больше / Фото joinfo.com

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