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Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

27 марта 2023, 04:20
Если вы интересуетесь, как понять, что кофе плохой, обратите внимание на аромат, который идет из упаковки – никаких посторонних запахов быть не должно.
Кофе
Жженый привкус напитка четко покажет вам, какой кофе нельзя покупать / Коллаж ua.depositphotos.com

Кофе завоевал невероятную популярность среди многих людей и у каждого есть свои индивидуальные вкусовые предпочтения при выборе напитка. Одним важно, чтобы кофе был крепким, а другие любят сбалансированный молочный вкус. На вкус напитка может повлиять множество факторов, среди которых сорт, происхождение, состав зерен, свежесть и степень их обжарки. Каким должен быть вкус настоящего кофе – вопрос непростой. Однако есть ряд критериев, которые позволят понять, что перед вами настоящий ароматный напиток.

Какой кофе считается хорошим

Большинство бариста и дегустаторов зачастую оценивают вкус кофе по нескольким показателям. Однако простым любителям напитка достаточно и трех ключевых критериев, которые помогут вам выбрать самый хороший кофе для варки.

Аромат

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Когда мы открываем упаковку с кофе, сразу чувствуем аромат. Самый яркий аромат у кофе, который только что смолот или недавно обжарен. Посторонних запахов, отдающих плесенью и прогорклостью, быть не должно. Самый плохой кофе может быть именно с таким неприятным ароматом.

Вкус

Самый сложный критерий для определения качества кофе. Часто люди определяют – вкусно или нет – исходя из ощущения сладости, кислинки и горечи. Жженый привкус напитка сразу говорит нам о том, что кофе некачественный. Бариста и дегустаторы проверяют вкус по его богатству, яркости, сбалансированности и другим показателям.

Послевкусие

Качественный кофе оставляет во рту приятное послевкусие, он напоминает шоколад или свежую выпечку. Если послевкусие понравилось, сорт вам подходит.

Какой кофе выбрать в супермаркете

Кофе нужно покупать в зернах

Чтобы выбрать лучший кофе, следует покупать его в зернах. Нужно выбирать упаковку, в которой есть дегазационный клапан. Это означает, что кофе паковали сразу после того как он был обжарен. На упаковке в таком случае будет пометка об упакованном кофе в модифицированной среде. Теперь вы знаете, как выбрать кофе в зернах.

Ищем кофе под нужный нам способ приготовления

Для этого ищем на упаковках значки, которые мы знаем. Это турки, гейзерные кофеварки, кофемашины-автомат и другие способы. Не видим значков – смотрим на степень обжарки кофе, которую заявляет производитель.

Нужно помнить следующее правило: чем светлее обжарка, тем ярче кислотность в готовом напитке. Такой кофе хорошо подходит для фильтра или капельной кофеварки. Для автоматической кофемашины со встроенной кофемолкой лучше выбирать кофе средней обжарки.

Кофе максимальной обжарки в магазине лучше не брать.

Берите 100% арабику

Нужно покупать 100% арабику. Читаем сведения, которые указал производитель и тогда уже начинаем доверять содержимому. Там указан состав самой смеси, регион произростания, а также год урожая.

Покупаем кофе "посвежее"

Находим пачку, ищем дату "годен до" и указание срока годности. Чаще всего он составляет 12-18 месяцев. И от этой даты считаем и вычисляем, когда был упакован кофе. Чем дальше срок годности от даты на момент покупки, тем лучше. Кофе, поджаренный несколько месяцев назад, как раз подойдет. Идеальный вариант, когда указана дата окончания срока годности.

Не забывайте, что лучший кофе – тот, который вам по вкусу. Ведь даже тогда, когда все хвалят арабику, находятся и поклонники горьковатой робусты.

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