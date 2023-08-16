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Как понять, что жена изменяет: 4 ранних признака

Алена Кюпели
16 августа 2023, 13:00 обновлено 16 августа, 13:08
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Есть простые и проверенные способы понять, что ваша супруга вам изменяет.
Измена
Измена - это всегда неприятно / ua.depositphotos.com

Как понять, что жена изменяет мужу? Беспокойство об измене жены — ужасное чувство, поэтому вы, вероятно, хотите быстро узнать правду. Иногда трудно заметить признаки измены, особенно если вы ревнуете.

Если вы беспокоитесь о своих отношениях, изучите поведение и внешний вид вашей жены, чтобы заметить подозрительные изменения. Обратите особое внимание на ее социальные привычки, ее поведение дома и изменения во внешности. Как понять, что жена изменяет - проверенные методы могут помочь разобраться.

Изменения в ее социальных привычках

Обратите внимание, стала ли она чаще гулять без вас. Хотя полезно проводить время вдали от своего партнера, это может быть поводом для беспокойства, если ваша жена предпочитает встречаться без вас. Это особенно верно, если она выбирает занятия с другими, игнорируя свидание с вами. Обратите внимание, если она начнет выходить одна или с друзьями несколько раз в неделю. Возможно, она встречается с кем-то еще.

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Для обоих партнеров нормально и полезно проводить время вдали друг от друга. Не думайте, что желание вашей жены устроить "девчачий вечер" или пойти на "счастливый час" после работы является признаком того, что у нее роман. Если ваша жена часто пользуется социальными сетями, проверяйте ее профиль по вечерам, когда она выходит из дома. Если она публикует фотографии девушек ночью или в счастливый час, она, скорее всего, говорит правду.

Если недоступна

как понять, что жена изменяет на работе? Обратите внимание, если ваша жена недоступна в течение длительного периода времени. Если ваша жена вдруг перестанет отвечать на ваши звонки и отвечать на сообщения, это может быть поводом для беспокойства. Обратите внимание, возникают ли у вас проблемы с получением ответа несколько раз в неделю, а также время дня, когда это происходит. Когда она оправдывается, задавайте вопросы, чтобы увидеть, изменится ли ее история, и подумайте, имеет ли причина смысл.

Например, допустим, ваша жена обычно отвечает на ваши сообщения, пока она в офисе, но в последнее время она не отвечает. Поговорите с ней о том, что происходит. Возможно, она работает над большим проектом и была занята, но также возможно, что она проводит время с кем-то другим или отдает приоритет его сообщениям.

Не соответствие фактов

Следите за изменениями в ее историях или деталями, которые не складываются. Заведите привычку говорить с женой о ее дне. Слушайте, что она говорит, и следите за несоответствиями или деталями, которые не имеют смысла. Если у вас есть какие-либо опасения, спросите ее о них, чтобы увидеть, изменится ли ее история.

Например, допустим, ваша жена говорит, что обедала с коллегой-женщиной, но затем жалуется, что та же самая коллега отсутствовала всю неделю. Это будет красный флаг. Точно так же, если она говорит, что опоздала домой, потому что ей нужно было сходить в химчистку, но она не принесла домой никакой одежды, она может лгать.

В качестве бонуса разговор с женой о ее дне пойдет на пользу вашим отношениям.

Новые друзья

Внимательно слушайте, если она начнет говорить о новом друге. Это нормально — хотеть рассказать много историй о новых отношениях. Если ваша жена изменяет, она может часто говорить о человеке, с которым изменяет, даже если пытается сохранить это в секрете. Обратите внимание, рассказывает ли она вам много историй о новом человеке, будь то мужчина или женщина. Это может быть признаком того, что их отношения больше, чем дружба.

Например, предположим, что ваша жена внезапно начинает рассказывать много историй о своем новом коллеге Сергее. У нее могут быть особые отношения или интерес к Сергею.

Прежде чем делать поспешные выводы, подумайте, как ваша жена обычно говорит о своих друзьях. Возможно, она просто рада, что у нее появился новый друг.

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