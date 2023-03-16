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Как понять, что вы будете вместе всегда: признаки очень серьезных отношений

16 марта 2023, 14:46
Быть влюбленным в кого-то обычно означает, что вы испытываете очень сильную и почти необъяснимую страсть и желание к нему или к ней.
Влюбленная пара
Любовь может быть платонической или романтической/ pixabay.com

Любовь — это удивительное чувство. Она может быть волнующей и дать крылья нашим надеждам и мечтам. Жорж Санд говорила, что нет ничего лучше, чем любить и быть любимым.

А также, нет ничего лучше, чем любить и быть влюбленным в кого-то и получать эти эмоции в полной мере взаимно.

Согласно психологии, любить кого-то означает по-настоящему заботиться об этом человеке, быть влюбленным в него и действительно хотеть узнать его поближе. Любовь может быть платонической или романтической, но это значит понять, кто этот человек, и дорожить им за это.

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С другой стороны, быть влюбленным в кого-то обычно означает, что вы испытываете очень сильную и почти необъяснимую страсть и желание к нему или к ней. Быть влюбленным означает, что вы тоскуете по этому человеку, постоянно думаете о нем и жаждете находиться рядом с этим человеком и проводить время вместе.

Издание The Good Man Project делится многообещающими признаками того, что вы и ваш партнер будете вместе навсегда и отвечает на вопрос: Как понять что у вас серьезные отношения?

1. Вы оба хотите, чтобы отношения работали

За отношения стоит бороться, но вы не можете быть единственным, кто борется.

Хорошие отношения просто так не бывают. Они требуют времени, терпения и усилий двух людей, которые действительно хотят быть вместе.

Правда в том, что чем ближе вы знаете кого-то, тем легче становится выделить его недостатки. Такова жизнь. Вот почему бросают детей, распадаются браки и распадаются дружеские отношения.

Вы можете подумать, что хотите быть с кем-то навсегда, пока не увидите, как он ведет себя, когда попадает в затруднительное положение, или у него заканчиваются деньги, или он голоден и устал.

Когда человек навсегда остается с вами, он знает о ваших недостатках, но предпочитает быть с вами и подчеркивать ваши сильные стороны, а не слабости.

Быть влюбленным в кого-то может быть связано с терпением, болью и жертвой. Когда кто-то собирается полюбить вас навсегда, он хочет, чтобы вы были счастливы с ним.

Всякий раз, когда у вас двоих возникнут разногласия, они сосредоточатся на урегулировании конфликта и улаживании отношений.

2. Вы слушаете друг друга

В любое время, когда вам нужно поговорить, ваш партнер готов выслушать. Вы оба знаете, что имеете эмоциональную поддержку друг друга и что ваш партнер не является для вас обузой. Любящий человек ищет способ помочь вам снять стресс, и иногда это совместные прогулки или просмотр фильма.

Поведение мужчины, настроенного на серьезные отношения, связано с желанием выслушать ваши проблемы. У него не будет других приоритетов, когда вам понадобится его "ухо". Как понять, что у отношений есть шанс? Тот, кто любит вас, хочет что-то сделать, если видит, что вы боретесь за ваше будущее.

3. Вы оба любите

Как понять, что это твой человек? Многообещающим признаком того, что вы и ваш партнер всегда будете вместе, является то, что ваш партнер отвечает взаимностью на ваши эмоции любви. Когда кто-то любит вас, вы можете сказать, как он отностся к вам.

Вторая половина не судит вас по вашему прошлому. Она оставляет это в прошлом и счастлива, что может разделить с вами будущее.

Многие ученые рассматривают любовь как эмоциональную привязанность, и поэтому они рассматривают качество отношений, а не рассматривают любовь как вопрос "да/нет".

Другими словами, как бы вы охарактеризовали свои отношения с этим человеком? Насколько надежно и безопасно вы себя чувствуете? Вы озабочены этим человеком и обеспокоены тем, что он или она уйдет от вас?

Когда ты по-настоящему любишь кого-то, с каждым днем, проведенным с ним, ты влюбляешься еще больше. Каждый день, который вы проводите с этим человеком, подобен приключению. Вы обнаруживаете, что любовь находится в сердце, потому что вы любите ее, даже когда не видите ее.

Когда вы кого-то любите, лучше показать это, чем сказать. Когда вы перестаете любить кого-то, лучше сказать ему, чем показать. Когда вы кого-то любите, лучшее, что вы можете сделать, — дать ему понять, что вы его любите.

4. Вы оба хотите помогать друг другу

Еще один многообещающий признак того, что вы и ваш партнер всегда будете вместе, — это когда вы оба стремитесь помогать друг другу. Партнер, который будет вашим навсегда, почувствует необходимость помочь вам. Ваш личный рост и развитие — это тоже победа для них.

Кто-то, кто любит вас, захочет хотя бы немного уменьшить ваш стресс, если сможет. Он будет демонстрировать свою любовь своими действиями, особенно если их основной язык любви — "акты служения".

5. Вы не манипулируете друг другом

Когда кому-то суждено быть твоим навсегда, он не позволяет тебе сомневаться в этом и не оставляет тебя в подвешенном состоянии. Они не посылают вам смешанные сигналы.

На самом деле, верно обратное.

Их действия говорят громче, чем их слова, и они показывают свою любовь своими действиями, а не просто говорят вам, что любят вас. Они постоянно делают небольшие поступки, которые обычно не делают для других людей, что в совокупности является хорошим показателем того, что кто-то искренне заботится.

Они также не манипулируют вами. Никогда.

Психологи используют термин "газлайтинг" для обозначения определенного типа манипуляции, когда манипулятор пытается заставить кого-то еще подвергнуть сомнению их собственную реальность, память или восприятие.

Так вот тот, кто любит, никогда не буде делать этого со своей второй половинкой.

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