Как понять, что ты токсичный человек, и навсегда справиться с этим недостатком

Токсичность - одна из негативных черт человека, она портит отношения с окружающими людьми.

Как понять, что ты токсичный человек / pexels.com

С токсичными людьми невозможно построить здоровые, приятные и доверительные отношения. Как правило, эти люди не отличаются искренностью и добротой. Однако бывает и так, что в компании людей оказаться токсичным человеком можете именно вы. О том, как отличить токсичного человека от нормального и как проверит свою токсичность - поговорим далее.

Как понять что человек токсичный - главные признаки

С токсичным человеком практически никогда нельзя получить наслаждение от общения, ведь они не соблюдают чужих границ и чаще всего не думают о других людях.

Главными признаками токсичного человека можно назвать игру на чувствах другого человека, тиранию, моральный абъюз, невозможность им что-то доказать. Как правило, такие люди навязывают окружающим свою точку зрения, завидуют и на всё реагируют негативно.

видео дня

Как понять, что ты токсичный человек - начинаем с себя

С токсичным человеком практически всегда тяжело общаться, но оказаться им можете именно вы. Поэтому стоит иногда проверять себя по определенным параметрам, чтобы вовремя побороть недостаток, если он вдруг возникнет.

На вашу токсичность могут указывать следующие проявления: желание доминировать в разговоре, желание контролировать всех и всё, а также до последнего доказывать свою правоту. Помимо прочего, если вы не умеете извиняться, вам свойственно жаловаться, сплетничать и унижать других, скорее всего - вы "токсик".

Фразы токсичных людей - "красный флаг" в общении

Для того, чтобы сразу вычислять токсичных людей, нужно понимать, что у всех "токсиков" есть одни фразы, указывающие на токсичность.

Среди них: "Вечно ты...", "Неужели так сложно...", "О, ты напомнил мне..." и всё, что может унизить человека, его достижения, радость или достоинство.

Также вам может быть интересно: