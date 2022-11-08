Как понять, что ты нравишься парню после первого свидания: 10 главных признаков

Как понять, что ты нравишься парню после первого свидания/ pixabay.com

Каждому хочется любить и чувствовать себя любимыми. Это сильное чувство способно поддержать даже в самые сложные периоды жизни. Ведь поддержка любимого человека, его внимание и забота могут исцелить даже самые большие душевные раны и заставить чувствовать себя в безопасности.

Но перед тем, как найти "ту самую" или "того самого", с кем хочется прожить всю жизнь, не избежать "ознакомительного периода" – первого свидания.

После первой встречи приходится с замиранием сердца ломать себе голову, всё ли прошло хорошо.

Главред собрал 10 признаков, как понять, что вы нравитесь парню после первого свидания. Вспомните детали встречи и проверьте, действительно ли между вами "пробежала искра".

1. Он смотрел вам прямо в глаза

Если вы вызываете у парня симпатию, он во время разговора будет смотреть вам в глаза. Ведь любые теплые чувства, которые у него есть к вам, так и будут заставлять его не отводить взгляд от вашего лица, любуясь.

2. Он повторял ваши жесты

Хоть технологию нейролингвистического программирования (НЛП) многие считают псевдонаучной, ряд ее принципов вполне работает на практике.

Один из таких принципов предполагает, что человек, которому с вами интересно, частично неосознанно будет повторять за вами определенные жесты и движения. Вы перекрестили руки на груди – и парень сделал то же самое, вы закинули ногу за ногу – он повторил это же движение, вы оперелись подбородком на ладонь – и заметили, что он сделал так же. Такое его поведение показывает, что ему как минимум было с вами интересно, как максимум – вы ему понравились.

3. Он невольно пытался к вам прикоснуться

Парень может нежно поддержать вас за руку, когда вы будете подниматься по лестнице; приобнять за плечо, чтобы защитить от толпы людей, если вы в людном месте; накрыть вашу ладонь своей, чтобы продемонстрировать вам поддержку в том, о чем вы рассказываете. Если вы действительно понравились парню, он так и будет искать поводы, чтобы прикоснуться к вам.

Но не стоит придавать прикосновения такого уж большого значения на первом свидании. Ведь парень может быть просто застенчивым и бояться, что вы воспримете его чересчур навязчивым.

Однако стоит быть осторожными в ситуациях, когда парень ведет себя слишком раскованно и позволяет себе довольно открытые прикосновения – пытается сразу обнять или поцеловать, прикасается к коленям или обнимает за талию. Вполне вероятно, что он просто пытается затащить вас в постель уже на первом свидании.

4. Он пытался приблизиться к вам

Конечно, никто не отменял личные границы и всё такое. Но если люди действительно увлечены разговором и буквально не замечают ничего вокруг, они самопроизвольно приблизятся друг к другу. Если вы сидите за столом, вы можете в какой-то момент заметить, как оба вместе с парнем невольно наклонились друг к другу.

Если же вы не заинтересовали парня, он может наоборот отклонятся на спинку стула, отворачиваться от вас, когда вы говорите и тому подобное.

5. Он задавал вопросы и внимательно вас слушал

Чтобы внимательно слушать другого человека нужна изрядная выдержка. Но если вы действительно понравились парню, ему будет интересно узнать побольше о вас – каким было ваше детство, к чему вы стремитесь, какие у вас хобби и тому подобное. И он не просто будет слушать ваш монолог, а задавать уточняющие вопросы.

Но стоит обратить внимание на одну деталь. Если он уже через несколько минут забывает, о чем вы рассказывали, и вам приходится повторять это еще раз – возможно, его интерес не такой уж искренний и он просто "пропускает всё мимо ушей". Еще хуже, если он просто весь вечер говорит лишь о себе.

6. Он пытался произвести на вас впечатление

Это типичное поведение для любого парня, которому понравилась девушка. Рассказывая о себе, он будет стараться показать себя в позитивном свете, ведь очень будет бояться, что какими-то своими негативными сторонами может отпугнуть вас.

7. Он часто вам улыбался

Если девушка вызвала у парня симпатию, то на первом свидании улыбка часто не будет сходить с его лица.

8. Он соглашался с вами

Если вы рассказывали своему новому знакомому о каких-то спорных или конфликтных ситуациях в вашей жизни, где вам пришлось проявить свою позицию, и он аргументированно поддержал вашу сторону или по крайней мере кивал со словами "да, я с тобой согласен", то вы ему вероятнее всего симпатичны.

Если же он наоборот осудил ваши поступки или вашу позицию и не согласился с вами – второго свидания может и не быть.

9. Свидание затянулось из-за большого количества тем для разговоров

Если вы заговорились так, что и не заметили, как прошло несколько часов – вероятнее всего, это свидание будет иметь свое продолжение. Ведь это значит, что вы нашли общий язык и поговорить вам точно есть о чем.

А если свидание прошло как-то быстро и бессодержательно, а закончилось фразой "ну, я как-то тебе позвоню" – с большой вероятностью можете не ждать этого звонка.

10. Он сам заговорил о второй встрече после свидания

Если вы обмолвились о втором свидании, а парень просто отмолчался или нашел какую-то причину, почему он не может на него прийти – это указывает на отсутствие симпатии с его стороны.

Если вы понравились парню, то он не упустит шанс самому пригласить вас на второе свидание. И он может заговорить о следующей встрече даже под конец первой, не откладывая этот вопрос на потом.

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