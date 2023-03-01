Как понять, что пора заканчивать отношения на расстоянии: главные признаки скорого конца

Есть красные флаги, которые указываю на то, что в отношениях происходит что-то неладное.

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Отношения на расстоянии не редкость, особенно для молодых людей. Согласно исследованию 2005 года, до 75% студентов колледжей когда-либо были в отношениях на расстоянии, а 35% находятся в отношениях на расстоянии в любой момент времени.

Решение начать такие отношения может иметь большой смысл, если вы и ваш партнер преследуете образовательные или карьерные цели в разных местах.

Исследования показывают, что отношения на расстоянии могут приносить такое же удовлетворение, как и близкие отношения. И даже есть уникальные плюсы. "Многие люди, живущие на расстоянии, чувствуют, что в их отношениях больше энергии, потому что вы максимально используете время, которое проводите вместе", — сказала ранее Лиза Вальехос, доктор философии, профессиональный консультант из Колорадо.

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Но, конечно, не все отношения на расстоянии рассчитаны на продолжительное время. Если вы находитесь в таких отношениях, вам может быть интересно, все ли недостатки — отсутствие физической близости, редкость секса с вашим партнером (или вообще, если вы моногамны), ощущение отделенности от дня вашего партнера — действительно того стоят. Вот как определить, когда пора заканчивать и как долго могут быть отношения на расстоянии.

Трудно общаться

Эксперты сходятся во мнении, что хорошее общение является ключом к налаживанию отношений на расстоянии. "Это заставляет вас общаться и узнавать друг друга на другом уровне, — сказал доктор Вальехос. — Единственная связь, которая у вас есть, — это общение, поэтому оно может способствовать более глубокому чувству близости". Если ваш партнер уходит от вас на переписку в течение многих часов, и прошли месяцы с вашего последнего свидания FaceTime, это проблема.

Отношения кажутся односторонними

Отношения на расстоянии требуют много работы, и это очень очевидно, когда только один человек инициирует сообщения, отправляет посылки и придумывает новые способы секса на расстоянии. Если усилия, которые вы вкладываете в отношения, неодинаковы, обида может легко вырасти.

Вы не можете доверять своему партнеру

Если вы обнаружите, что просматриваете лайки вашего партнера в Instagram, пытаясь понять, действительно ли его новый друг просто друг, это красный флаг. Отношения на расстоянии "обречены стать катастрофой, если вы не уверены в себе, ревнивы или недоверчивы", — сказал доктор Вальехос. И они также обречены на катастрофу, если ваш партнер не достоин вашего доверия.

Друзья вашего партнера не знают о вас

В здоровых отношениях вы должны чувствовать себя частью повседневной жизни вашего партнера, даже если вы не все время вместе. Если вы не уверены, что друзья вашего партнера существуют, даже если вы знаете о своем существовании, это большой красный флаг.

Вы почти никогда не видите друг друга

В зависимости от того, как далеко вы живете друг от друга, видеть друг друга может быть очень дорого — вы можете навещать друг друга только раз в несколько месяцев. Если вы недовольны тем, как часто вы видите свою вторую половинку, и вам не кажется возможным видеть друг друга чаще, возможно, вы захотите серьезно пересмотреть отношения.

Вы недовольны своей сексуальной жизнью

Есть много способов отлично заняться сексом, когда вы находитесь на расстоянии — отправка секстов, горячая переписка по Skype или Facetime или использование секс-игрушек, которыми можно управлять издалека. Но если эти уловки не работают для вас, или если ваш партнер просто не заинтересован в том, чтобы их пробовать, можно отдать приоритет своей потребности в сексуальной жизни, которая вам нравится.

Вы не на той же странице о будущем

Если вы планируете переехать жить в разных городах в будущем, это может быть признаком того, что вашим отношениям не суждено продлиться долго. В идеале вы и ваш партнер должны регулярно обсуждать свои цели на будущее, и если эти цели расходятся, возможно, пора прекратить отношения.

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