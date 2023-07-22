Как понять, что пора выкапывать морковь: советы от опытных огородников

Морковь – одна из самых неприхотливых овощных культур, и именно поэтому ее может вырастить каждый.

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Как понять, что морковь созрела? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пожалуй, у каждого хозяина на огороде, среди многих овощных культур, растет и морковь. Это одна из самых неприхотливых овощных культур, и именно поэтому ее может вырастить любой, у кого есть хотя бы небольшой сад или участок для выращивания разнообразных овощей. Довольно часто у начинающих огородников может возникнуть вопрос, как понять, что пришло время выкапывать морковь. Именно об этом пойдет речь далее в нашем материале.

Когда нужно убирать морковь с огорода

Период созревания моркови зависит от ее сорта. Если вы посадили раннюю морковь, то уже в июле можете собрать урожай, ведь период созревания ранней моркови составляет максимум 90 дней. Среднеспелый урожай моркови можно уже будет собирать в конце августа или начале сентября. Такая морковь созревает в течение 100-130 дней. В то же время позднюю морковь огородники собирают через 150 дней – в конце сентября.

Стоит заметить, что эти сроки являются приблизительными, ведь период созревания моркови зависит от многих факторов. В частности, время созревания моркови зависит от погоды. Кроме того, на скорость созревания моркови влияет регулярный полив, а также подкормка.

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Как понять, что морковь созрела

Первый признак того, что морковь созрела, – пожелтевшая и сухая ботва. Чтобы точно убедиться, что морковь готова к сбору, можете вырвать несколько корнеплодов и взглянуть на них. Спелая морковь будет иметь насыщенный оранжевый цвет. Если вы видите, что морковь по всей длине покрыта маленькими корешками, то это признак того, что ее пора собирать.

Как правильно выкопать и хранить морковь

Прежде всего важно, чтобы во время сбора моркови не было осадков. Поэтому обязательно сначала посмотрите прогноз погоды. Если синоптики пообещали солнечную погоду, то можете отправляться на огород.

Морковь необязательно нужно выкапывать. Если на вашей грядке легкая почва, то можете попробовать вытаскивать ее руками. В случае, если морковь не поддается вырыванию, придется немного подкапывать почву. Заметьте, что от корнеплодов нужно отступать примерно на 10 см, чтобы не повредить их. Когда почву подкопали, можете с легкостью доставать морковь из земли, придерживая за ботву.

После того, как морковь выкопана, ее нужно оставить на солнце примерно на 2 часа. За это время корнеплоды подсохнут. Затем обязательно удалите ботву с помощью садовых ножниц. После этого морковь можно отправлять на хранение в погреб.

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