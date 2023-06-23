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Как понять, что пора убирать лук с грядки: хитрость опытных дачников

Анна Ярославская
23 июня 2023, 10:36 обновлено 23 июня, 10:51
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Если не собрать лук вовремя, он может пустить новые корни и не будет долго храниться.
Лук
Как понять, что пора убирать лук с грядки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Для того, чтобы получить хороший урожай лука, который будет долго храниться, очень важно вовремя его выкопать. У каждого огородника есть свои секреты, как понять, что пора убирать лук с грядки. Но есть и основные правила. В частности, о зрелости лука можно судить по внешним признакам.

В каком месяце убирают лук с грядки

Наиболее удачная пора для сбора лука наступает на 70-80 день после посадки, то есть примерно в конце июля – в начале августа.

На время уборки влияет время посадки, сорт лука и погода.

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Если не собрать лук вовремя, он может пустить новые корни и не будет долго храниться.

Как понять, что лук созрел

Есть три главных признака, которые могут говорить о зрелости лука:

  • перо желтеет и пригибается к земле;
  • шейка засыхает;
  • кожура, торчащая из почвы, начинает шелушиться и приобретает характерный для сорта цвет.

К слову, если лето дождливое, то надземная часть лука может не упасть на землю и быть зеленой, хотя плоды уже созрели. В этом случае поможет одна хитрость. Нужно осторожно нагибать надземные части лука к земле. Таким образом, рост листьев прекратится, и питательные вещества будут направляться к луковице. Такие манипуляции проводят за две недели до уборки лука.

Как ускорить созревание лука

Чтобы ускорить процесс созревания лука, нужно перестать поливать его за две недели до сбора урожая. Если лето дождливое, стоит разрыхлить почву возле луковиц.

Если собрать лук нужно как можно быстрее - аккуратно подкопайте луковицы вилами или лопатой, чтобы подрезать корни. Овощи нужно оставить на грядке на пару дней до полного созревания.

Некоторые огородники вытягивают луковицу из земли наполовину за пять дней до сбора урожая, но только в том случае, если почва достаточно мягкая и сухая.

Если лук посажен довольно глубоко, и перо не вянет даже в сентябре, можно слегка оголить луковицу, сняв верхний слой почвы.

Ранее Главред писал, как избавиться от луковой мухи и чем полить лук, чтобы он хорошо рос.

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