Как понять, что отношения уже не спасти: признаки близкого конца

Если отношения подошли к концу, на это указывают разные признаки.

Во всех отношениях есть взлеты и падения. Фото ua.depositphotos.com

Все отношения имеют свои взлеты и падения, и время от времени пребывание в паре требует работы. Но что происходит, когда отношения - это больше работа, чем удовольствие? Главред рассмотрит потенциальные признаки того, что ваши отношения закончились или не подлежат восстановлению.

Мы все испытали определенные трудности с кем-то, кого мы любим. Случайные споры совершенно здоровы, как и наличие разных интересов и независимая жизнь. Однако, когда разногласия подрывают уважение, лежащее в основе пары, это часто приводит к медленному снижению мотивации уладить отношения.

В последние годы было проведено очень заслуживающее доверия и надежное исследование того, почему отношения терпят неудачу. Возможно, это покажется вам удивительным, но количество споров, различия между вами и общие черты на самом деле не имеют большого отношения в контексте гармоничных отношений.

У пары могут быть разногласия, с которыми они очень эффективно справляются, когда не испытывают стресса. Но как понять, что пора выходить из отношений?

Один может быть более тихим и замкнутым, а другой — более общительным и открытым. Тем не менее, для некоторых это может стать неприятным и личным, когда они ссорятся и в этом время один из партнеров убегает и отказывается участвовать в переговорах, а другой плачет и дуется, и ссора в конечном итоге длится несколько дней.

Как понять что отношениям пришел конец?

Наиболее деструктивным поведением в отношениях является то, что Институт Готтмана назвал "Четырьмя всадниками": критика, защита, презрение (закатывание глаз, отвращение, отвержение или насмешки), отгораживание и молчаливое обращение. Было показано, что из них презрение является самым большим предвестником развода.

Есть и другие предупреждающие знаки, и если один или несколько из них присутствуют в ваших отношениях, возможно, пришло время действовать.

1. Нет эмоциональной связи

Одним из ключевых признаков того, что ваши отношения закончились, является то, что искра погасла. Основой здоровых отношений является то, что оба партнера чувствуют себя комфортно, будучи по-настоящему открытыми друг с другом, делясь мыслями и мнениями. Если вы больше не уязвимы и не открыты со своим партнером, трудно сказать, стоит ли сохранять отношения.

Если вы не делитесь тем, что на самом деле у вас на уме, это может быть признаком того, что вы больше не хотите глубокой связи. Точно так же, если вы обнаружили, что обычное веселое подшучивание между вами ушло, или вам трудно вести увлекательные разговоры, ваша связь может стать слабее.

2. Нарушение связи

Вы можете заметить, что вы и ваш партнер редко обсуждаете вещи — ни положительные, ни отрицательные. Вместо того, чтобы решать проблемы, когда они возникают, вы оба можете уйти от разговора, но держитесь за разочарование, которое вы чувствуете. Это как "слон в комнате", который берет верх над отношениями.

На этом этапе может показаться, что нет смысла пытаться что-то решить, и вы предпочитаете вообще ничего не говорить. В то время как покладистость и отсутствие конфронтации иногда могут быть преимуществом в отношениях, простое "сохранение мира" с вашим партнером может быть признаком того, что отношения перешли через край. Это и может быть ответом на вопрос: как понять, что отношения уже не спасти.

3. Агрессивное или конфронтационное общение

Оборотной стороной отсутствия общения является агрессивное общение. Вы и ваш партнер можете много спорить, постоянно ссориться друг с другом и не желать мириться. Когда вы имеете дело с постоянными разногласиями, это может привести к гневу с обеих сторон. Вы можете попытаться сообщить своему партнеру о проблемах, но они будут отклонены, сведены к минимуму, отвергнуты или высмеяны. Возможно, вы не уверены, что сможете изменить свое негативное поведение, не говоря уже о том, чтобы заставить вашего партнера измениться.

Когда люди испытывают разочарование в отношениях, может возникнуть соблазн высвободить энергию через агрессивное или конфронтационное поведение. Подобно скороварке, прилив гнева может вызвать временное чувство удовлетворения. Но в долгосрочной перспективе этот тип поведения подрывает доверие и уважение и убивает общение между партнерами.

4. Нет физической близости

Сексуальное желание и близость могут угасать и угасать в ходе отношений. Если вы находитесь в фазе сексуального "отлива", это не значит, что у вас нет надежды. Физическая близость во всех формах любви имеет решающее значение для поддержания отношений. Прикосновения высвобождают гормоны, а именно окситоцин, которые поддерживают эмоции любви и привязанности. Если вы все еще можете иметь близкую физическую близость без секса и по-прежнему находите своего партнера привлекательным, скорее всего, вашим отношениям просто нужен толчок.

Однако если вы вообще не заинтересованы в своем партнере, это может указывать на проблемы. Если мысль о близости с вашим партнером отталкивает, это может указывать на то, что ваши отношения нуждаются в некоторой доработке или что отношения идут к концу.

5. Вы не доверяете

Недоверие может распространяться через отношения, как лесной пожар, и это может происходить поэтапно. Во-первых, это могут быть сомнения в вашем партнере и чувство неуверенности в его надежности. Сомнение, если оно не разрешено, перерастает в подозрение. Подозрение – это вера без доказательств. Это вызывает тревогу и чувство опасения или беспокойства, которые часто могут проявляться.

Доверие — это основа преданных отношений, и его отсутствие разъедает отношения изнутри. Если вы чувствуете, что не можете доверять человеку, это препятствие для любой значимой связи. Чтобы вернуть ее, обоим партнерам нужно сосредоточиться не только на самом доверии, но и на корне проблем, которые в первую очередь привели к срыву.

6. Фантазии о других

Этот знак может ввести в заблуждение. Большинство экспертов скажут вам, что фантазировать о других совершенно нормально, и почти все так делают. Определяющим фактором здесь является то, насколько ваши фантазии проникают в ваш покой. Это кажется естественным и позитивным, или вы пронизаны чувством вины? Отвлекает ли это вас от вашего партнера? Вы мечтаете только о сексе или об отношениях с кем-то еще? Это о ком-то, кого вы знаете?

Это вопросы, которые вы должны задать себе, чтобы понять, являются ли ваши фантазии здоровыми или подрывают ваши настоящие отношения.

7. Вы не поддерживаете друг друга и преследуете разные цели

Когда вы чувствуете себя подавленным или празднуете что-то захватывающее, иметь рядом партнера, который поддерживает, ободряет и празднует вместе с вами, это одна из радостей отношений. Отсутствие ключевого человека рядом с вами в важные моменты свидетельствует об отсутствии связи.

8. Вы не представляете совместного будущего

Одним из важных компонентов прочных отношений является представление вашего общего будущего вместе, поскольку вы совместно создаете свою жизнь и партнерство. Если взгляд на будущее не совпадает или если вы вообще перестали говорить о планах на будущее, это может указывать на то, что отношения подходят к концу.

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