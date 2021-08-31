Как понять, что организму не хватает витаминов: пять признаков на ногтях

Вы, наверное, слышали, что белые пятна на ногтях означают, что в вашем рационе недостаточно кальция.
Белые пятна, трещины и бороздки - это всего лишь несколько проблем, с которыми многие из нас сталкиваются, когда дело касается ногтей, но их легко решить с помощью добавок.
Express.co.uk обнаруживает пять признаков дефицита витаминов на ногтях.
Белые пятна
Вы, наверное, слышали, что белые пятна на ногтях означают, что в вашем рационе недостаточно кальция, но это неправильно.
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Эти "молочные пятна" на самом деле связаны с дефицитом цинка или железа, но они могут быть результатом простого удара.
Вы можете легко укрепить ногти и предотвратить появление белых пятен, если воспользуетесь витаминным дефицитом с помощью пищевых добавок и масла из виноградных косточек или крема для рук с витамином Е.
Расщепление
Заметили, что ваши ногти трескаются? У вас может быть дефицит.
Одна из самых частых причин расщепления ногтей - дефицит железа.
Однако у вас также может быть дефицит любого из витаминов группы В или недостаток белка в рационе.
Хрупкие
Хрупкие ногти могут быть вызваны недостаточным количеством влаги, чрезмерным мытьем рук с мылом или чрезмерным воздействием моющих средств и агрессивных средств для ногтей.
Если у вас ломкие ногти, они могут быть фрагментированными по краям, рассыпаться и иметь желтоватый оттенок.
Если пострадали только ногти, скорее всего, это внешняя проблема.
Это также может быть вызвано дефицитом железа ианемия, и это может повлиять и на ногти на ногах.
Ямочки на ногтях - это ямочки и вмятины на ногтях.
Обычно это вызвано аллергической реакцией или проблемами с иммунной системой.
Однако это также может быть вызвано дефицитом витамина D.
Канавки
Канавки - обычная проблема для ногтей, и они могут идти в разных направлениях.
Продольные бороздки, идущие от ногтевого ложа к краю, могут сигнализировать о дефиците витамина B12.
Вы можете решить эту проблему с помощью добавок и инъекций, а также с помощью густого крема для рук.