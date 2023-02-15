Как понять, что он манипулирует: совет для тех, кто не хочет попасть под влияние

Довольно часто под влиянием сильных чувств мы не понимаем, что попали в руки манипулятора. Как не дать собой манипулировать - читайте далее.

Зачем мужчина манипулирует молчанием / pexels.com

Чувства могут не только радовать, но и затуманить рассудок женщины так, что она престает видеть очевидные вещи. Среди мужчин таким женщинам довольно часто встречаются манипуляторы, которые умеют пользоваться слабостью.

Как понять, что он манипулирует - 9 главных признаков

О том, что вами манипулируют - понять довольно сложно. Как правило, вы будете испытывать чувство вины и бояться думать, что можете на самом деле быть жертвой манипулятора. Однако есть признаки, которые указывают на манипуляции практически сразу:

у вас вызывают чувство вины

вас постоянно оценивают

вас выводят на жалость и сочувствие

вас заставляют жить в двойных стандартах

вы чувствуете конкуренцию в паре

вас пытаются переделать

вы не можете понять причину "беды" в отношениях и четко ее описать

партнер молчит, чтобы мучать вас

партнер не дает четких ответов

Зачем мужчина манипулирует молчанием - психология манипуляции

Одной из самых распространенных манипуляций среди мужчин является молчание. Именно эту форму мужчины используют для манипуляций чаще всего.

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Согласно психологии, манипуляция молчанием приводит к тому, что жертва очень быстро начинает испытывать чувство вины, которым манипулятор пытается её "наказать".

У такого вида манипуляции есть название - висхолдинг. Молчание и уход от разговора провоцирует другого на догадки в чем он провинился или допустил ошибку.

Как переиграть мужчину манипулятора - простой способ выйти из манипуляций

Главная цель манипулятора - победа в игре, которую он сам придумал. Ваша задача из игры выйти, а для этого можно попробовать несколько способов. Один из самых простых - это начать вести себя так, как вы никогда не вели, поступить так, как от вас не ожидает манипулятор. Далее можно сделать вид, что вы не понимаете о чем речь и переспрашивать, что имеет ввиду манипулятор до тех пор, пока он не устанет объяснять. Также можно отвечать на манипуляцию манипуляцией или перестать на какое-то время участвовать в диалоге с таким человеком.

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