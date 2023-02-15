УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как понять, что он манипулирует: совет для тех, кто не хочет попасть под влияние

15 февраля 2023, 20:44
Довольно часто под влиянием сильных чувств мы не понимаем, что попали в руки манипулятора. Как не дать собой манипулировать - читайте далее.
Зачем мужчина манипулирует молчанием
Зачем мужчина манипулирует молчанием / pexels.com

Чувства могут не только радовать, но и затуманить рассудок женщины так, что она престает видеть очевидные вещи. Среди мужчин таким женщинам довольно часто встречаются манипуляторы, которые умеют пользоваться слабостью.

Как понять, что он манипулирует - 9 главных признаков

О том, что вами манипулируют - понять довольно сложно. Как правило, вы будете испытывать чувство вины и бояться думать, что можете на самом деле быть жертвой манипулятора. Однако есть признаки, которые указывают на манипуляции практически сразу:

  • у вас вызывают чувство вины
  • вас постоянно оценивают
  • вас выводят на жалость и сочувствие
  • вас заставляют жить в двойных стандартах
  • вы чувствуете конкуренцию в паре
  • вас пытаются переделать
  • вы не можете понять причину "беды" в отношениях и четко ее описать
  • партнер молчит, чтобы мучать вас
  • партнер не дает четких ответов

Зачем мужчина манипулирует молчанием - психология манипуляции

Одной из самых распространенных манипуляций среди мужчин является молчание. Именно эту форму мужчины используют для манипуляций чаще всего.

видео дня

Согласно психологии, манипуляция молчанием приводит к тому, что жертва очень быстро начинает испытывать чувство вины, которым манипулятор пытается её "наказать".

У такого вида манипуляции есть название - висхолдинг. Молчание и уход от разговора провоцирует другого на догадки в чем он провинился или допустил ошибку.

Как переиграть мужчину манипулятора - простой способ выйти из манипуляций

Главная цель манипулятора - победа в игре, которую он сам придумал. Ваша задача из игры выйти, а для этого можно попробовать несколько способов. Один из самых простых - это начать вести себя так, как вы никогда не вели, поступить так, как от вас не ожидает манипулятор. Далее можно сделать вид, что вы не понимаете о чем речь и переспрашивать, что имеет ввиду манипулятор до тех пор, пока он не устанет объяснять. Также можно отвечать на манипуляцию манипуляцией или перестать на какое-то время участвовать в диалоге с таким человеком.

Вам также может быть интересно:

отношения психология
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:34

Маша Ефросинина рассказала, как ее супруг исчез после их первого интима

21:25

"Это образ, а на самом деле она - деспот": Клопотенко рассказал о сотрудничестве с Еленой ЗеленскойВидео

21:25

В Германии сделали резкий выпад в сторону Швейцарии из-за отказа предоставить оружие УкраинеВидео

21:06

Сергей Стерненко. Как россияне бессильно глотают обидуВидеоблоги

21:03

"Будет смертоносное продолжение: война в Украине вошла в новую фазу – генерал СШАВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:02

Путину не победить Украину: Столтенберг призвал Запад помочь ВСУ освободить свои территорииВидео

20:44

Как понять, что он манипулирует: совет для тех, кто не хочет попасть под влияние

20:25

Погиб в неравном бою с танком под Волновахой: трагическая история пограничника-спортсменаВидео

20:15

Как выглядеть элегантно и дорого после 40 лет: 7 умных трюков на каждый день без лишних трат

Реклама
20:11

Весь в маму: Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его единственный сын

20:05

Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхакаВидео

20:04

Более 30 Leopard 2 для Украины: союзники Киева собрали первый танковый батальон

20:03

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

19:52

"Мобилизованные в РФ восстанут": Россия намеренно затягивает войну и ждет, чтобы Запад "сдулся" – аналитикВидео

19:47

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

19:24

"Врагами их считать не нужно": Святослав Вакарчук поддержал "хороших русских" артистовВидео

19:13

Все должны быть готовы к службе в армиимнение

19:07

Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

19:00

Гороскоп на завтра 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

18:55

"Хотелки" РФ по захвату Киева и всей Украины: враг усилит давление в ближайшие месяцы – РезниковВидео

Реклама
18:45

Ледяной дождь и снежный "апокалипсис": в Украину идет настоящий АрмагеддонВидео

18:25

Как убрать налет со стеклянных стаканов: будут блестеть как новые

18:04

"Это был самый сложный период в нашей жизни": 24 февраля начнется новый год для Украины – ЗеленскийВидео

18:00

Войска РФ могут взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалят наступление – CNN

17:33

"Не спала и рвала на себе волосы": звезда "Уэнздей" пожаловалась на жесткий график съемокВидео

17:10

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делатьВидео

16:39

Встреча с Байденом и Формула с границами 1991 года: СМИ узнали о визите Зеленского в ПольшуВидео

16:37

"Решение моего президента": Резников развеял слухи о своей отставкеВидео

16:31

Устроят беду к 24 февраля: что Россия задумала на годовщину войны - прогноз для УкраиныВидео

16:31

Из юной старлетки в актрису одной роли: как сейчас выглядит главная героиня сериала Элен и ребята

16:30

"Это единственный путь": Столтенберг ответил, при каком условии и когда Украина станет членом НАТОВидео

15:58

Война "по плану" и мобилизация: в ГУР рассказали, о чем будет говорить Путин 21 февраляВидео

15:56

Запроданка Лорак восхитилась треком путиниста Киркорова к фильму российских пропагандистовВидео

15:40

Чем подкормить розы весной: 4 простых и эффективных народных средства для пышных и ароматных цветов

15:38

Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации

14:53

"Весна и лето будут решающими": Боррель разнес Европу и призвал как можно скорее дать танки ВСУВидео

14:53

ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал срокиВидео

14:49

В постели и с шампанским: Синди Кроуфорд в шелковом пеньюаре побаловала мужа "сладеньким"

14:43

"Жить с этим не могу": в РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в УкраинуВидео

14:16

Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогнозВидео

Реклама
14:12

Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

13:49

Неизвестный объект в воздухе и взрывы: в Киевской области - тревогаВидео

13:49

Как выглядит Центр принятия решений, откуда руководят обороной Украины: уникальные кадры

13:47

В Украине могут прекратить выключать свет: есть единственное условиеВидео

13:43

Чем помыть кошачий лоток: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от неприятного запаха

13:30

"Мои крылья возвращаются": счастливая Светлана Лобода в постели рассказала о любви

13:16

Путин готовится к длительной войне: впереди будет труднее и для Украины, и для РФ – ReutersВидео

13:12

Украина не получит истребители от Британии в ближайшие месяцы или даже годы - Уоллес

12:54

Шакира сорвалась и угрожает Жерару Пике: "Я убью своего бывшего"Видео

12:48

"Больше, чем ВСУ": Жданов рассказал, чего сейчас боится Путин

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять