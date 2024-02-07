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Как понять, что начались осложнения после гриппа: что делать, чтобы не допустить их

Алена Кюпели
7 февраля 2024, 21:41
Многие люди могут бороться с симптомами гриппа, много отдыхая и употребляя жидкости.
Осложнения после гриппа могу быть достаточно серьезными
Осложнения после гриппа могу быть достаточно серьезными / Коллаж Главред, фото Pixabay

Грипп встречается относительно часто. Многие люди могут бороться с симптомами гриппа, много отдыхая и употребляя жидкости. Однако у некоторых групп высокого риска могут возникнуть опасные и даже опасные для жизни осложнения.

Всемирная Организация Здравоохранения сообщает, что по оценкам, во всем мире от осложнений гриппа ежегодно умирают от 290 000 до 650 000 человек.

Грипп и осложнения

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Факторы риска осложнений гриппа

Определенные группы населения подвергаются более высокому риску заболевания гриппом. По данным CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний в США), этим группам следует уделять первоочередное внимание в случае нехватки вакцины против гриппа. Факторы риска включают возраст, этническую принадлежность, существующие условия и другие факторы.

К возрастным группам повышенного риска относятся:

  • дети младше 5 лет
  • дети и подростки младше 18 лет, принимающие аспирин или препараты, содержащие салицилат
  • люди в возрасте 65 лет и старше

К этническим группам, которые подвергаются более высокому риску, относятся:

  • Коренные американцы
  • Коренные жители Аляски

Люди с любым из следующих заболеваний также подвергаются более высокому риску осложнений гриппа:

  • астма
  • заболевания сердца и легких
  • хронические эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет
  • хронические заболевания, влияющие на почки и печень (осложнения после гриппа на почки)
  • хронические неврологические расстройства и расстройства развития нервной системы, такие как эпилепсия, инсульт и церебральный паралич
  • хронические заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия
  • хронические нарушения обмена веществ

Другие люди, которые подвергаются повышенному риску, включают:

  • люди с ослабленной иммунной системой из-за болезни (например, рака, ВИЧ или СПИДа) или длительного приема стероидных препаратов
  • женщины, которые беременны
  • люди с патологическим ожирением с индексом массы тела (ИМТ) 40 или выше

Этим группам следует внимательно следить за симптомами гриппа. Им также следует немедленно обратиться за медицинской помощью при первых признаках осложнений. Они часто появляются сразу после того, как основные симптомы гриппа, такие как лихорадка и усталость, начинают исчезать.

Как понять, что началась пневмония после гриппа?

Пневмония – это инфекция легких, вызывающая воспаление альвеол. Это вызывает такие симптомы, как кашель, лихорадка, дрожь и озноб.

Пневмония может развиться и стать серьезным осложнением гриппа. Это может быть особенно опасно и даже смертельно для людей из групп риска.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов:

  • сильный кашель с большим количеством слизи
  • затрудненное дыхание
  • одышка
  • сильный озноб или потливость
  • температура выше 38,9°C, которая не проходит, особенно если у вас также есть озноб или потливость
  • боли в груди

Пневмония хорошо поддается лечению, часто с помощью простых домашних средств, таких как сон и обильное питье теплой жидкости. Однако курильщики, пожилые люди и люди с проблемами сердца или легких особенно склонны к осложнениям, связанным с пневмонией.

Осложнения, связанные с пневмонией, включают:

  • скопление жидкости в легких и вокруг них
  • бактерии в кровотоке
  • острый респираторный дистресс-синдром

Осложнения после гриппа на уши: чем лечить

Средний отит, более известный как ушная инфекция, вызывает воспаление и отек среднего уха. Симптомы включают в себя:

  • озноб
  • высокая температура
  • потеря слуха
  • дренаж уха
  • рвота
  • изменения настроения

Взрослому человеку с болью в ушах или выделениями следует как можно скорее обратиться к врачу. Ребенка следует отвести к врачу, если:

  • симптомы длятся дольше суток
  • боль в ушах сильная
  • появляются выделения из ушей
  • они не спят
  • они более капризны, чем обычно

Лечить отит самостоятельно не стоит. Нужно обратиться к врачу, который назначит нужные препараты.

Что делать, чтобы не было осложнений после гриппа?

Большинство симптомов гриппа проходят в течение одной-двух недель. Если симптомы гриппа ухудшаются или не исчезают через две недели, обратитесь к врачу.

Ежегодная вакцинация против гриппа — лучшая профилактическая мера для людей с высоким риском осложнений, связанных с гриппом. Хорошая гигиена, регулярное мытье рук, а также избежание или ограничение контактов с инфицированными людьми также могут помочь предотвратить распространение гриппа.

Раннее лечение также является ключом к успешному лечению осложнений. Большинство упомянутых осложнений хорошо поддаются лечению. Тем не менее, многие из них могут стать более серьезными без надлежащего лечения.

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