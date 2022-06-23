Как понять, что мужчина разлюбил: 7 верных признаков

Как понять, что вы ему безразличны - признаки / pixabay.com

Как понять, что он вас больше не любит? В детстве для этого было достаточно сорвать ромашку и пересчитать лепестки. Сейчас приходится обращать внимание на сигналы, которые посылает мужчина, когда он разлюбил.

Безусловно, каждые отношения уникальны, как снежинки, у каждых – свой "отпечаток пальца", однако психология мужчины, который больше не любит, чуть более проста. Определить, что муж больше не любит, можно по следующим признакам:

1. Вы – его главный раздражитель

Влюбленные не видят недостатков, любящие ценят в вас даже их, а безразличные делают из них повод для ссоры. Если то, что ранее могло вызвать у вашего мужчины лишь легкую улыбку, сейчас делает его раздражительным и превращается им в колоссальную проблему, то это первый тревожный звоночек, о том, что его чувства угасают.

2. "А ты такой холодный, как айсберг в океане"

Романтика и восторженные вздохи очень быстро уступают место быту и рутине. Тем не менее, любящие партнеры даже среди всей этой размеренной скуки находят способы побаловать друг друга, ищут возможность провести вместе как можно больше времени. Когда все ровным счетом наоборот, когда вы чувствуете себя одинокой, даже если он с вами рядом, возможно мужчина своим безучастием старается намекнуть, что он разлюбил.

3. Пропала легкость

Все пары переживают взлеты и падения, а также трансформацию от безумно влюбленных до любящих друзей. Но все эти этапы отношений сопровождает одна маленькая деталь – вам хорошо вместе. Вам не нужно подбирать в слова в страхе быть неправильно понятой, вы не чувствуете постоянное напряжение, вас не тяготит молчание. Если эта непринужденность начинает бледнеть и выцветать, как фотография на солнце, то знайте – скоро от ваших отношений останется лишь белый квадратик бумаги.

Главные признаки того, что мужчина больше не любит / pixabay.com

4. Исчезли планы

Обратите внимание на то, как ваш мужчина принимает решения. Особенно те, которые касаются его будущего. Начать тревожиться стоит, когда из его лексикона "я" вытеснит "мы", ведь тогда это будет означать, что он на подсознательном уровне уже не воспринимает вас, как часть его настоящего.

5. И близость

Для любящих людей это не только постельные приключения. Настоящий интим – это случайные нежные прикосновения, поцелуи в щеку перед работой, соблюдение общих ритуалов, вроде вечера кино по пятницам, дурацкие прозвища, шутки, понятные только вам двоим. Это и многое другое составляет скелет ваших отношений, который окутывает собой любовь. Если желание эту основу поддерживать у вашего мужчины отсутствует – ждите беды. Станиславский говорил, что любовь – это хотеть касаться.

6. Болевые точки

Все мы не идеальны, и порой можем отпустить в адрес любимого человека какую-то колкость. Совершенно другое дело, если ваш партнер делает это регулярно и намеренно: он наверняка неплохо вас знает, что дает ему возможность "укусить" вас побольнее. Он может делать это неосознанно – так его сердце подсказывает ему, что с вами ему больше не по пути.

Главные признаки того, что мужчина больше не любит / pixabay.com

7. Он перестал сопереживать

Считайте это обязательным условием, как в контракте при приеме на работу – с началом отношений вы обязуетесь воспринимать все проблемы и переживания партнера с тем уровнем серьезности, с которым к ним относится он. Если он отказывается поддерживать вас в мелочах, ругает вас за надуманные проблемы, подсмеивается над вашими жалобами, будьте уверены: в сложные периоды жизни ждать от него поддержки не стоит. Потому что он больше не питает к вам никаких романтических чувств.

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