Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

Испорченный мед можно легко отличить по нескольким заметным признакам.

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Как понять, что мед испортился/ ua.depositphotos.com

Мед обладает особыми бактерицидными свойствами, поэтому он довольно редко портится. Но если его неправильно хранить, то он может потерять определенные свои свойства или и вовсе испортиться. Разобраться, как выглядит испорченный мед, достаточно легко – на это укажут несколько признаков.

Если мед хорошо запечатан в какой-то таре и хранится правильно, то он, как правило, не испортится. Если же возникли какие-то "нюансы" во время хранения, то может возникнуть ситуация, когда мед теряет свои свойства. Но это не самое худшее, что может случиться с этим продуктом. Если он забродит, то употреблять его в пищу уже будет нельзя.

Итак, давайте разберемся, как выглядит испорченный мед.

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1. Кисловатый привкус и "кислинка" в запахе

Такой привкус может быть в том случае, если растение, с которого пчелы собрали нектар, имело "кислинку". В таком случае это нормально. Но не стоит путать эту ситуацию с той, когда мед меняет свои свойства и кислый привкус появляется со временем.

Появление такого привкуса может указывать на то, что мед стоял очень долго и вот-вот может забродить.

Чтобы "спасти" такой мед и уничтожить в нем кислый привкус, можно его пропарить в кастрюле. Но, конечно, после такой процедуры все полезные вещества в продукте будут уничтожены высокой температурой.

2. Пена на верхнем слое с запахом кислого вина

Это еще один способ, которым мед может испортиться. Такие признаки указывают на то, что продукт окончательно забродил, и есть его больше нельзя.

3. Наличие кристаллов, которые похожи на"хлопья"

Это тоже является признаком порчи меда. Его не стоит употреблять в пищу, ведь это может обернуться расстройством желудка.

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