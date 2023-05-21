Как понять, что кошка болеет: 4 признака, что пора к ветеринару

Если вы замечаете эти признаки у своей кошки, рекомендуется незамедлительно обратиться к ветеринару.

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Как понять, что кошка болеет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда наша любимая кошка заболевает, она не может сказать нам об этом прямо. Поэтому важно уметь распознавать признаки и симптомы болезни у животных.

Мы расскажем вам о некоторых ключевых признаках, которые могут указывать на то, что ваша кошка нуждается в медицинской помощи.

Изменение аппетита и потеря веса

Если ваша кошка вдруг перестает есть или теряет вес без объяснимых причин, это может быть признаком заболевания. Обратите внимание на изменения в ее аппетите, поеданию или отказе от пищи. Если потеря аппетита и потеря веса продолжаются в течение длительного времени, обратитесь к ветеринару.

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Изменения в поведении

Болезнь может влиять на поведение вашей кошки. Она может стать угнетенной, апатичной или наоборот, стать раздражительной и агрессивной. Изменения в поведении, такие как избегание контакта, спрятавшись, или потеря интереса к обычным играм или игрушкам, могут указывать на проблемы со здоровьем.

Проблемы с мочеполовой системой

Кошки, которые мучаются от проблем с мочеполовой системой, могут проявлять следующие симптомы: частое мочеиспускание, болезненность при мочеиспускании, изменение цвета или запаха мочи, а также неприятные "аварийные" мочевые выделения в неподходящих местах.

Патологическое выделение

Если вы заметили необычные выделения у вашей кошки, такие как кровь, слизь или гной, это может быть признаком инфекции или другого заболевания. Обратите внимание на любые изменения в выделениях из носа, глаз или половых органов.

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