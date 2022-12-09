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Как понизить сахар в крови в домашних условиях при помощи лука

9 декабря 2022, 04:50
Сахар в крови печеный лук снижает эффективно, первые результаты могут появиться уже через несколько дней после употребления приготовленного овоща.
Лук
Репчатый лук снижает уровень сахара в крови / ua.depositphotos.com

Широко распространенный во многих блюдах лук снижает сахар в крови. Углеводы, которые есть в его составе, перерабатываются и всасываются организмом в течение определенного времени. Употребляя лук, человек меньше ощущает чувство голода. В луке много клетчатки, что помогает работе кишечника и улучшает обмен веществ. Поэтому овощ часто рекомендуют гармонично употреблять в пищу.

Снижает ли лук сахар в крови

Как лук влияет на сахар в крови, известно ученым. В исследовании, которое было опубликовано в Environmental Health Insight, указывается, что когда человек ест лук, уровень сахара в его крови снижается. Авторы утверждают – у больных диабетом второго типа данный показатель падал на 40 мг/дл через 4 часа. У людей с диабетом первого типа, которые ели лук, тоже зафиксировали снижение уровня глюкозы в крови.

Можно привести и другое исследование, в рамках которого ученые проверяли, какое влияние оказывает лук на крыс с медикаментозно индуцированным диабетом. Выяснилось, что две дозы экстракта лука – по 400 и 600 миллиграмм в день – понижали у них уровень сахара в крови на 50% и 35% в сравнении с уровнем, установленным перед началом исследования. Однако ученые пока не смогли прийти к выводу, как конкретно действует лук, и благодаря чему уровень сахара в организме снижается.

Какой лук снижает сахар в крови

Считается, что именно репчатый лук лучше всего снижает сахар в крови. Он обладает четкими антибиотическими свойствами, способствует улучшению состояния эндокринной системы, помогает восстановить энергетический баланс, а также выводить из организма холестерин и различные шлаки с токсинами.

Репчатый лук оказывает благоприятное влияние на снижение сахара в крови из-за высокого содержания в нем серы и кверцетина.

Как снизить сахар в крови народными средствами

Чтобы понизить уровень сахара в крови, можно приготовить печеный лук, сделать настой из овоща или луковый сок.

Печеный лук

Нужно выбрать пять средних по размеру луковиц, почистить их и разрезать на четыре части. Смазываем ломтики оливковым или подсолнечным маслом, солим, накрываем фольгой и отправляем в духовку. Засекайте время – 30 минут.

Также можно взять просто большую луковицу, помыть ее и отправить в духовку на полчаса. Такой способ считается самым лучшим и может привести к действенным результатам уже через 2-3 дня.

Лук можно выпекать и в микроволновой печи. Нужно почистить овощ и отправить его в печь на 5-7 минут. В итоге получается запеченный лук, который мягкий, не горчит, и не обладает специфическим вкусом. Рекомендуется есть по одной луковице в день.

Луковый настой

Для приготовления настоя из лука нужно почистить 4-5 луковиц, мелко их порезать и залить полутора литрами кипяченой воды, которая должна быть остывшей. Пить советуют по одной третьей стакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 14 дней. В банку нужно ежедневно доливать один стакан кипяченой воды.

Второй вариант – нарезать небольшую луковицу, залить ее одним стаканом воды и оставить на ночь. Утром настой следует процедить и добавить в него 1 столовую ложку гречневой муки и все перемешать. Пить целый день до еды.

Луковый сок

Пол литра лукового сока следует залить 0,5 л 96% спирта. Принимать нужно каждый день по 1 столовой ложке, разбавленной половинкой столовой ложки воды. После месячного приема советуют повторить курс.

Луковая шелуха

Горстку шелухи кладут в 1 литр кипятка. Прокипятить нужно примерно 10 минут. Далее отвар нужно остудить и отцедить. Пить рекомендуют 2-3 раза в день по ¼ стакана между приемами пищи.

лук
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