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Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

22 февраля 2023, 19:46
Повышенное давление - проблема многих, но не приговор. Справиться с этим можно без вреда для организма и в домашних условиях.
Как понизить давление дома
Как понизить давление дома / коллаж фото pixabay.com

Для тех, кто страдает повышением давления, знание о том, как его снизить быстро и безболезненно - обязательно. Однако для этого не всегда нужно пить лекарства, можно воспользоваться и другими способами.

Как понизить давление народными средствами - проще не придумаешь

Мятный чай - выпитый за один раз чай с мятой может снизить давление на 15-20 показателей всего за полчаса.

Лед - кубик льда до полного растворения необходимо втирать в позвонки, после чего на сухую кожу закрепить результат камфорным маслом. Давление понизится в течение 15 минут.

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Вода - самый универсальный и простой способ нормализации давления. В самом лучшем случае - необходимо подержать ноги в холодной воде около двух минут. Если такой возможности нет - подержите ладони, а затем смочите лицо и место солнечного сплетения. Полегчает достаточно быстро.

Как понизить давление дома - профилактика и действенные способы

Влиять на уровень давления можно с помощью употребления в пищу нескольких продуктов. Этот список стоит запомнить, чтобы периодически помогать своему организму.

Киви - достаточно сильно влияет на снижение давления. Съедая 2-3 плода в сутки - человек сразу почувствует изменения в уровне давления.

Скумбрия - популярная жирная рыба, в составе которой есть Омега-3, благотворно влияет на организм, и способствует снижению артериального давления.

Цитрусовые - витамин С, по словам экспертов, содержит оксид азота, а он, в свою очередь, может снижать давление.

Как снизить давление за 2 минуты - способ, когда помощь нужна очень быстро

Во время экстренной потребности в снижении давления - вспоминаем о глубоком дыхании и дышим по схеме:

  • сделайте глубокий вдох
  • выдыхайте медленно, в течение 7 секунд
  • продолжайте дыхание около 5-7 минут

Используя этот метод, вы почувствуете уже через две минуты, как вам становится легче, спустя 5-7 минут симптом должен уйти полностью.

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