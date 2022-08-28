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Как понизить давление: что делать с распространенной проблемой со здоровьем

28 августа 2022, 11:00

Повышенное давление ‒ коварная штука, которая может привести к проблемам со здоровьем. Главред рассказывает, что можно сделать с этой напастью.

Давление
Как понизить давление: что делать с распространенной проблемой со здоровьем / https://ua.depositphotos.com/

Как понизить давление

Когда у человека диагностируется гипертония, то сперва, по обыкновению, медики назначают терапию нелекарственными методами. То бишь говорят пациенту немедленно изменить образ жизни

Отказ от курения. Оно признано одним из главных факторов риска развития артериальной гипертонии. Одна выкуренная сигарета приводит к резкому повышению давления, учащению сердцебиения.

Похудение. Многочисленными исследованиями было доказано, что снижение массы тела при избыточном весе или ожирении приводит к стабилизации давления.

Занятие физкультурой. Рекомендуются регулярные динамические физические упражнения на воздухе по 50-40 минут не менее четырех раз в неделю.

Снижение потребления соли ‒ максимум пять грамм в сутки.

Ограничение употребления алкоголя.

Соблюдение режима труда и отдыха.

Сбалансированное питание. Увеличение в рационе доли растительной пищи, молочных продуктов с низким содержанием жиров.

О диете поговорим немного детальнее

Какие продукты понижают артериальное давление

  • Бобовые, крупы, свежие овощи и фрукты;
  • Орехи и бананы;
  • Рыба;
  • Обезжиренное молоко и йогурт;
  • Семена тыквы и подсолнечника (исключительно несоленые)4
  • Чеснок и специи;
  • Темный шоколад;
  • Гранаты.

Как понизить давление народными средствами

Набрать горячую ванну или тазик с водой – опустите в нее ноги не более чем на 15 минут – это позволит расширить сосуды и снизить давление;

Возьмите горчичники и наклейте их на икры ног и затылок – процедура должна занимать не более 15 минут;

Используйте уксусные компрессы для ступней. Смоченное в уксусном растворе полотенце необходимо уложить на ступни ног не более чем на 15-20 минут;

Применять дыхательную гимнастику: сделайте три медленных вдоха ртом и выдоха носом, затем наоборот – три вдоха носом и три выдоха ртом.

Естественно, что не мог не высказаться по поводу высокого давления известный украинский медик и телеведущий Евгений Комаровский ‒ на своей странице в Instagram.

Для того, чтобы предотвратить повышение артериального давления Комаровский рекомендует отказаться от избыточного потребления соли. Кроме того, медик особо подчеркивает важность правильного питания. Нужно разнообразить свой рацион, добавив в него больше свежих овощей и фруктов. Людям, склонным к повышению артериального давления также необходимо отказаться от употребления жирной пищи.

Также Комаровский советует людям, у которых проблемы с давлением, полностью отказаться от курения. И не стоит забывать еще об одном враге здоровья ‒ алкоголе. И, конечно же, гипертоникам необходимо максимально сократить употребление спиртных напитков.

Врач также подчеркивает важность регулярных физических нагрузок и активного образа жизни. Потому что в ином случае малоподвижность легко стает спусковым механизмом развития гипертонии.

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