Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придется

Чистота окон также необходима как и порядок в доме. Однако вымыть их сложнее чем, например, пол. И всё же это действие можно хорошо упростить, если знать несколько важных правил.
Когда начинать мыть окна весной - анализируем погоду
Мытье окон весной - своеобразный ритуал многих хозяек. Для того, чтобы не пришлось тратить силы на этот ритуал дважды, нужно хорошо оценить погоду и выбрать подходящее время.
Самым благоприятным периодом для наведения чистоты является середина и конец апреля: это время, когда на крышах практически не остается снега, который может таять, капать и снова вымазывать ваши окна.
Также можно дождаться первого осеннего дождя - он смоет грязь и смог, накопившийся за время после последней чистки.
Как легко и быстро помыть окна - способ, который облегчает процесс
Существует очень большое количество разных способов сделать окна снова чистыми и прозрачными, однако один из них - самый простой, быстрый и удобный.
Этот способ избавит вас от неприятной ассоциации, связанной с мытьем окон. Для него понадобится средство для мытья стекол и две микрофибровых салфетки. Одну из них необходимо смочить в воде, чтобы снять верхний слой грязи, второй вытереть окна на сухо вместе с этим средством. Этого достаточно для того, чтобы окна стали чистыми.
Как помыть окна с улицы - для тех, кто боится это делать
Помыть окна снаружи достаточно не просто, особенно, если у вас есть решетки или вы живете на высоком этаже. Однако современный мир развивается и предлагает новые гаджеты для уборки дома. Один из таких - магнитные губки для окон. Также можно воспользоваться специальной губкой на длинной ручке.
Важно знать, что начинать мыть окна необходимо изнутри, тогда внешние загрязнения будут видны лучше.
Чем нельзя мыть окна - средства, которые их разрушают
Для того, чтобы не испортить окна, важно не использовать некоторые средства. Такие как: сода, спирт, растворители, средства с абразивами. Также не рекомендуются средства с бензином и кислотой.
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