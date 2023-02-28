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Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придется

28 февраля 2023, 17:20
Весна - время очищения и возрождения. Многие в это время приступают к генеральной уборке, в том числе - к мытью окон.
Как помыть окна с улицы
Как помыть окна с улицы / коллаж фото pexels.com

Чистота окон также необходима как и порядок в доме. Однако вымыть их сложнее чем, например, пол. И всё же это действие можно хорошо упростить, если знать несколько важных правил.

Когда начинать мыть окна весной - анализируем погоду

Мытье окон весной - своеобразный ритуал многих хозяек. Для того, чтобы не пришлось тратить силы на этот ритуал дважды, нужно хорошо оценить погоду и выбрать подходящее время.

Самым благоприятным периодом для наведения чистоты является середина и конец апреля: это время, когда на крышах практически не остается снега, который может таять, капать и снова вымазывать ваши окна.

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Также можно дождаться первого осеннего дождя - он смоет грязь и смог, накопившийся за время после последней чистки.

Как легко и быстро помыть окна - способ, который облегчает процесс

Существует очень большое количество разных способов сделать окна снова чистыми и прозрачными, однако один из них - самый простой, быстрый и удобный.

Этот способ избавит вас от неприятной ассоциации, связанной с мытьем окон. Для него понадобится средство для мытья стекол и две микрофибровых салфетки. Одну из них необходимо смочить в воде, чтобы снять верхний слой грязи, второй вытереть окна на сухо вместе с этим средством. Этого достаточно для того, чтобы окна стали чистыми.

Как помыть окна с улицы - для тех, кто боится это делать

Помыть окна снаружи достаточно не просто, особенно, если у вас есть решетки или вы живете на высоком этаже. Однако современный мир развивается и предлагает новые гаджеты для уборки дома. Один из таких - магнитные губки для окон. Также можно воспользоваться специальной губкой на длинной ручке.

Важно знать, что начинать мыть окна необходимо изнутри, тогда внешние загрязнения будут видны лучше.

Чем нельзя мыть окна - средства, которые их разрушают

Для того, чтобы не испортить окна, важно не использовать некоторые средства. Такие как: сода, спирт, растворители, средства с абразивами. Также не рекомендуются средства с бензином и кислотой.

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