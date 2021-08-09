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Как полюбить бег раз и навсегда: крутая схема, которая понравится каждому

9 августа 2021, 00:50

Бег и кардио возможно полюбить, главное – знать, как правильно начать.

бег
Как полюбить бег новичку / Фото pixabay.com

При всей результативности бега, при одном только упоминании о нём многих бросает в дрожь, несмотря на то, что бег не требует особой подготовки и не имеет жёсткого порога вхождения. Бег и кардио возможно полюбить, главное – знать, как правильно начать.

Мэтью Солан, редактор портала Harvard Men's Health Watch, тоже люто ненавидел бег. Но со временем он обнаружил крутой трюк, с помощью которого ненависть быстро изменилась в настоящую любовь. Усидеть на месте невозможно!

Незначительные усилия, большие преимущества

Необязательно пробегать марафон, чтобы почувствовать пользу для здоровья от бега. Так, в метаанализе, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, более подробно рассматривается бег. Ученые изучили около 14 исследований с участием более 232 тысяч человек. Оказалось, что:

  • бег раз в неделю продолжительностью менее 50 минут имеет значительное преимущество для здоровья. В частности, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Легкая посадка

Хороший способ снизить порог бега – начать с программы бега / ходьбы. При таком раскладе вы короткое время бегаете в удобном для себя темпе, после чего делаете перерыв для ходьбы, пока ваше тело не восстановится. Вы повторяете этот возвратно-поступательный цикл в течение определенного времени или определенного расстояния

Цель состоит в том, чтобы постепенно увеличивать время бега и сокращать время ходьбы до тех пор, пока вы не пробежите в общей сложности от 20 до 25 минут. Вы можете делать это на улице или на беговой дорожке.

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бег, фитнес
Новичкам следует чередовать бег с ходьбой / Фото pixabay.com

Как выглядит схема бега для начинающих

Бегите 1 – 2 минуты и идите 4 – 5, пока полностью не восстановишься. Повтори этот цикл 5 раз. Выполняйте этот распорядок дважды в неделю (но не 2 дня подряд) и через одну или две недели увеличьте время бега до 3 – 4 минут, перейдя на ходьбу в течение 2 – 3 минут. Также повторите этот цикл 5 раз.

Если вы наберете 20-25 минут бега с небольшими перерывами на ходьбу или вообще без них, вы сможете настроить время бега и ходьбы в соответствии с вашими целями упражнений. Например, бегать дольше или быстрее или просто пробегать определенную дистанцию. Это все возможно.

Главное помнить, что не стоит сразу же бежать 5 километров, выжимая из себя максимум. Идите малыми, но уверенными шагами к своей цели. И будет вам счастье!

Бег
Идите малыми, но уверенным шагами / УНИАН

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